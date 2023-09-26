Народжуваність в Україні ризикує стати найнижчою у світі – подробиці

Народжуваність в Україні була низькою ще до повномасштабного російського вторгнення. Тепер за даними журналістів, цей показник може стати найнижчим усвіті. Про це повідомляють Українські новини , передає НСН.

Народжуваність в Україні ризикує стати найнижчою у світі

Кількість народжених за перші шість місяців поточного року була на 28% меншою, ніж за той самий передвоєнний період — це найрізкіше падіння народжуваності з часів здобуття Україною незалежності в 1991 році.

“Ще до того, як росія вторглася, рівень народжуваності в Україні — кількість немовлят, народжених на одну жінку — був найнижчим у Європі. Зараз українські демографи прогнозують, що він стане найнижчим у світі, що прискорить скорочення населення, яке і так скоротилося за останні десятиліття. Менше народжень означає менше українців для відновлення країни та захисту її від росії, яка, ймовірно, залишатиметься довгостроковою загрозою незалежно від результату війни”, – сказано у повідомленні.

Перед повномасштабним вторгненням РФ коефіцієнт народжуваності в Україні впав приблизно до 1,2. Щоб населення країни збереглося у теперішній кількості, кожна жінка має народити приблизно 2,1 дитини. Спроби оцінити вплив війни на населення України наразі неможливі, оскільки багато залежатиме від її перебігу та тривалості, яка не має жодних ознак вщухання.

Війна справила ще більший негативний вплив на народжуваність. Мільйони біженців виїхали з України. Більшість із них — жінки фертильного віку з дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні або загинули. Пари, які не розлучила війна, відклали народження дітей з міркувань безпеки або економічних причин, теж так чи інакше пов’язаних із війною.

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