Рада ухвалила зміни до Бюджету на 2023 рік – на що збільшили видатки

Верховна Рада після 11 годин розгляду поправок ухвалила в цілому законопроект №10038 про зміни до Бюджету на 2023 рік, що передбачають збільшення видатків на 322,6 мільярда гривень.

Більшість з них підуть на оборону, повідомив у п’ятницю, 6 жовтня, нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, передає НСН.

“За” проголосували 313 народних депутатів.

“Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. “За” №10038 – 313″, написав Железняк у телеграм-каналі.

Нардеп перечислив напрямки спрямування коштів:

Міноборони на +211 млрд грн

МВС на +79 млрд грн

Мінсоц на +16,5 млрд грн

МЗС на +1,3 млрд грн

Мінстратпром на +4,3 млрд грн

СБУ на +4,2 млрд грн

ГУР на +2,5 млрд грн

Міносвіти на +572 млн грн

ДСЗІ на +570 млн грн

Служба зовнішньої розвідки на +500 млн грн

УДО на +230,5 млн грн

Міненерго на +350 млн грн

“Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше ніж 3,39 трлн грн, а дефіцит більше ніж 2 трлн грн”, зазначив нардеп.

Як повідомляв представник уряду у парламенті Мельничук, на національну безпеку та оборону передбачені додаткові видатки обсягом 302,6 млрд грн.

Нагадаємо, парламентарі розглядали законопроєкт №10038. Учора у ВР засідання щодо правок до закону про бюджет 2023 року тривало понад десять годин. Було розглянуто понад 900 правок.

У першому читанні проєкт закону підтримали 20 вересня, але до другого читання нардепи подали 1 018 правок.

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