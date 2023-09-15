Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд гривень.

Проєкт мають подати у Верховну Раду. Про це 15 вересня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

Ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека нашої країни, повідомив Денис Шмигаль.

Понад половини всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України – 1 трильйон 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.

Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони, наголосив прем’єр.

Другий пріоритет у проєкті – соціальна сфера, каже Шмигаль. Видатки бюджету складуть 469 млрд гривень, що на 25 млрд гривень перебільшує видатки 2023 року.

Також очільник уряду виокремив медицину та освіту:

Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти виділяємо 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року.

Підтримка ветеранів стане четвертим пріоритетом у бюджеті. Видатки за цією програмою збільшать удвічі — з 6,8 млрд гривень у 2023 році до 14,3 млрд гривень у наступному.

Шмигаль наголосив на ще одному напрямку — відновленні економіки. Уряд продовжить програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів «єРобота», підтримку українських стартапів. Також планують запустити нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проєктів та підтримки українського виробника.

Жодного підвищення податків не передбачається, запевнив голова Кабміну.

Як додав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, дефіцит бюджету зросте і становитиме 1,531 трлн гривень.

Також урядовий проєкт держбюджету передбачає мінімальну заробітну плату з 1 січня 2024 року на рівні 7 100 грн, а з 1 квітня – 8000 грн.

Водночас прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня становитиме 2920 грн.

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