Якою буде ціна на газ з початком опалювального сезону

Голова Кабінету Міністрів запевнив, що ціна на газ, вартість гарячої води та опалення залишаться незмінними, передає НСН.

Як відомо, під час повномасштабної війни в Україні діє мораторій на підвищення зазначених тарифів.

Споживачам у новому опалювальному сезоні не слід чекати кардинальних змін щодо тарифів на газ. Як і минулого, 2022 року, більшість платитиме за один кубометр газу 7,96 гривні.

Але мораторій не стосується холодної води та електроенергії. У червні світло вже подорожчало – до 2,64 грн за 1 кВт-год. Вартість води планували переглянути з 1 липня – з ініціативи НКРЕКП, але потім рішення було скасовано владою.

Денис Шмигаль відзначив, що Кабмін продовжив дію ПСО на ринку природного газу і постачальники тепла отримають блакитне паливо від Нафтогазу за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр.

За словами прем’єра, йдеться про пільгову ціну, яка дозволяє поки що не переглядати вартість послуги.

“Зараз триває укладання договорів між “Нафтогазом” та підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори поставки підписані”, пояснив Денис Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що до початку опалювального сезону залишилося трохи більше місяця – і підготовка енергосистеми триває повним ходом. Зараз вона на фінальній стадії:

ЕС. Відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще два почнуться до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.

ТЕС. Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.

ТЕЦ. Близько 80% обладнання відремонтовано, інтенсивні ремонти продовжуються та завершаться вчасно.

ГЕС. Відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю близько 2,3 ГВт.

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