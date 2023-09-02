Нафтогаз бере під контроль нові облгази – що зміниться для споживачів

З 1 вересня 2023 року національний оператор держкомпанія “Газорозподільні мережі України” групи “Нафтогаз”, отримав право на здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу у Київській, Житомирській і Львівській областях, передає НСН.

Як повідомляє пресслужба “Газмережі”, відтепер послуги безперебійного газопостачання клієнтам на зазначених територіях надаватимуть відповідні філії.

Таким чином, у зв’язку з розширенням меж діяльності клієнтський простір компанії зріс одразу з 2-х до 4-х млн.

Компанія обіцяє споживачам газу в зазначених областях, окрім покращення сервісу, також модернізацію газорозподільної мережі.

“Першочергові завдання – стала робота інфраструктури та підготовка до опалювального сезону з урахуванням викликів військового стану”, додали в компанії.

Тарифи на розподіл газу для Київської, Львівської та Житомирської філій “Газмережі” встановлено відповідно на рівні 1,49, 1,69 та 1,70 грн за кубометр на місяць (без ПДВ).

Варто нагадати, що наразі компанія надає послуги, згідно з усіма ліцензійними вимогами в Кіровоградській і Харківській областях, місті Харків, місті Дніпро та Дніпровському районі, а також місті Кривий Ріг і Криворізькому районі.

В стадії переходу у компанію групи “Нафтогаз” знаходяться ще “Сумигаз”, “Дніпропетровськгаз”, “Вінницягаз”, “Івано-Франківськгаз”, “Хмельницькгаз” і “Миколаївгаз”.

Як повідомлялося, у травні 2022 року Кабінет міністрів передав в управління державній компанії “Чорноморнафтогаз”, що входить до групи “Нафтогазу”, заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

“Нафтогаз України” заявляв, що планує “інтегрувати” всі арештовані судом у травні минулого року газорозподільчі компанії (“облгази”) до новоствореного ТОВ “Газорозподільні мережі”, яке на 100% належить “Нафтогазу”. Своєю чергою у РГК називали ці дії “рейдерським захопленням” бізнесу.

Фактично “інтеграція” передбачає переведення клієнтів облгазів та їх персоналу до нової компанії “Нафтогазу”, водночас борги залишаться на арештованих компаніях під управлінням менеджерів НАК.

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