У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” розповіли, чи потрібно передавати показники лічильників за газ, якщо людина перебуває в іншому місті

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбук.

Так, у Нафтогаз звернули увагу на те, що передавати показники лічильника необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте у будинку та не користувалися газом. Якщо цього зробити, оператори ГРМ (гір- чи облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу з урахуванням планового щомісячного обсягу споживання.

Чи потрібно передавати показники лічильників за газ, якщо людина проживає в іншому місці – Нафтогаз

Щоб уникнути цього, потрібно щомісяця передавати фактичні, постійні показання лічильника.

У Нафтогаз також підкреслили, що клієнти Кропивницька філія “Газсеті”, Дніпровська філія “Газсети”, Харківська філія, Харківська міська філія “Газсеті” та Криворізька філія “Газсеті”, Донецькоблгаз та АТ “Вінницягаз”, АТ “Житомиргаз”, “Львівгаз”, АТ “Дніпропетровськгаз”, АТ “Івано-Франківськгаз”, АТ “Хмельницькгаз” та АТ “Миколаївгаз”, можуть обрати зручний для себе сервіс:

особистий кабінет – https://my.gas.ua/login;

спрощена процедура на сайті – https://gas.ua/ru/indicators;

SMS-повідомлення на номер – 4647;

чатботи – https://chats.viber.com/naftogazpostach, https://t.me/GASUA_bot. також http://m.me/NaftogazGasSupply;

номер телефону:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

У свою чергу, споживачі з інших регіонів, як і раніше, передають показники своїм операторам ГРМ (гір- або облгаз).

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