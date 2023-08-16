Нафтогаз спростив процедуру передачі показників лічильника – що треба знати

Нафтогаз України спростив процедуру передачі показників лічильника. Про які зміни варто знати українцям
Відтепер споживачі можуть передати дані через SMS-повідомлення. Втім це стосується не всіх.
Про це повідомляє Нафтогаз, інформує НСН
Як передати показники лічильника через SMS
Дуже важливо правильно заповнити поле SMS-повідомлення, щоб дані були коректно зчитані. Спочатку треба прописати номер особистого розрахункового рахунку, який складається з 9 цифр, тоді поставити пробіл та вказати показання газового лічильника, які складаються з 5 цифр.
вигляд – XXXXXXXXX YYYYY, де:
- XXXXXXXXX – номер особистого розрахункового рахунку
- YYYYY – показання газового лічильника
Важливо, що ця послуга поки доступна не всім українцям. Передати дані лічильника через SMS-повідомлення можуть споживачі, яких обслуговують компанії:
- АТ “Криворіжгаз”
- АТ “Харківгаз”
- АТ “Харківміськгаз”
- Дніпровська та Кропивницька філії мережі
Нафтогаз спростив процедуру передачі показників лічильника
Передавати показання лічильників таким способом можна з 28 числа поточного місяця до 5 числа наступного. SMS-повідомлення треба відправляти на номер 4647.
Нагадаємо, що раніше споживачі могли передати дані лічильників або особисто відвідавши свій облгаз, або за допомогою особистого кабінету та інших онлайн-месенджерів.
Що робити, якщо не приходять платіжки за газ
Якщо споживачам не надходять платіжки на оплату за спожитий газ, вони можуть звернутись до партнерів компанії Нафтогазу для отримання рахунків. Ними є ПУМБ, Приват банк, Ощадбанк та Нова пошта. Адреси відділень, де вам допоможуть спеціалісти, можна переглянути за посиланням.
Також можна сформувати рахунок за допомогою терміналу EasyPay:
- зайдіть до особистого кабінету
- перейдіть до розділу “Історія нарахувань” та сформуйте свою платіжку
Самостійно сформувати платіжки можна і за допомогою чат-ботів Viber/Telegram чи Facebook Messenger:
- перейти до них можна за посиланням
- виберіть розділ “Мій рахунок”
- потім натисніть “Завантажити рахунок”, і його буде сформовано
Зазвичай паперові платіжки надходить після 20 числа кожного місяця за минулий період.
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