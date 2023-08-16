Нафтогаз спростив процедуру передачі показників лічильника – що треба знати

Нафтогаз України спростив процедуру передачі показників лічильника. Про які зміни варто знати українцям

Відтепер споживачі можуть передати дані через SMS-повідомлення. Втім це стосується не всіх.

Про це повідомляє Нафтогаз, інформує НСН

Як передати показники лічильника через SMS

Дуже важливо правильно заповнити поле SMS-повідомлення, щоб дані були коректно зчитані. Спочатку треба прописати номер особистого розрахункового рахунку, який складається з 9 цифр, тоді поставити пробіл та вказати показання газового лічильника, які складаються з 5 цифр.

вигляд – XXXXXXXXX YYYYY, де:

XXXXXXXXX – номер особистого розрахункового рахунку

YYYYY – показання газового лічильника

Важливо, що ця послуга поки доступна не всім українцям. Передати дані лічильника через SMS-повідомлення можуть споживачі, яких обслуговують компанії:

АТ “Криворіжгаз”

АТ “Харківгаз”

АТ “Харківміськгаз”

Дніпровська та Кропивницька філії мережі

Нафтогаз спростив процедуру передачі показників лічильника

Передавати показання лічильників таким способом можна з 28 числа поточного місяця до 5 числа наступного. SMS-повідомлення треба відправляти на номер 4647.

Нагадаємо, що раніше споживачі могли передати дані лічильників або особисто відвідавши свій облгаз, або за допомогою особистого кабінету та інших онлайн-месенджерів.

Що робити, якщо не приходять платіжки за газ

Якщо споживачам не надходять платіжки на оплату за спожитий газ, вони можуть звернутись до партнерів компанії Нафтогазу для отримання рахунків. Ними є ПУМБ, Приват банк, Ощадбанк та Нова пошта. Адреси відділень, де вам допоможуть спеціалісти, можна переглянути за посиланням.

Також можна сформувати рахунок за допомогою терміналу EasyPay:

зайдіть до особистого кабінету

перейдіть до розділу “Історія нарахувань” та сформуйте свою платіжку

Самостійно сформувати платіжки можна і за допомогою чат-ботів Viber/Telegram чи Facebook Messenger:

перейти до них можна за посиланням

виберіть розділ “Мій рахунок”

потім натисніть “Завантажити рахунок”, і його буде сформовано

Зазвичай паперові платіжки надходить після 20 числа кожного місяця за минулий період.

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