Українцям пояснили, як і куди передавати показники газу. Зміни стосуються жителів трьох областей.

Про це інформує НСН з посиланням на пресслужбу ГК «Нафтогаз».

У зв’язку з переходом АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Вінницягаз» та АТ «Сумигаз» до Групи Нафтогаз усі клієнти цих компаній користуватимуться сервісами обліку газу Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», повідомили у компанії.

Як тепер передавати показники газу

Зокрема, щомісяця з 28 по 5 число необхідно передавати показання газового лічильника за допомогою одного з таких ресурсів компанії:

особистого кабінету my.gas.ua,

чатботів GASUA у Viber чи Telegram,

NaftogazGasSupply у Facebook Messenger,

через SMS-повідомлення на номер 4647.

Звертаємо вашу увагу, що будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть.

Довідкову інформацію абоненти можуть отримати у контакт-центрі ГК «Нафтогаз України» за номерами:

066-300-2-888 (Vodafone),

098-300-2-888 (Kyivstar),

093-300-2-888 (Lifecell).

Які зараз тарифи на газ в Україні

До 1 травня 2024 року тарифи на газ не підвищуватимуть. Наприклад у “Нафтогазі” ціна становить – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях вартість дещо відрізняється.

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