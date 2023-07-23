Українцям пояснили, як і куди передавати показники газу. Зміни стосуються жителів трьох областей.
Про це інформує НСН з посиланням на пресслужбу ГК «Нафтогаз».
У зв’язку з переходом АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Вінницягаз» та АТ «Сумигаз» до Групи Нафтогаз усі клієнти цих компаній користуватимуться сервісами обліку газу Газопостачальної компанії «Нафтогаз України», повідомили у компанії.
Як тепер передавати показники газу
Зокрема, щомісяця з 28 по 5 число необхідно передавати показання газового лічильника за допомогою одного з таких ресурсів компанії:
- особистого кабінету my.gas.ua,
- чатботів GASUA у Viber чи Telegram,
- NaftogazGasSupply у Facebook Messenger,
- через SMS-повідомлення на номер 4647.
Звертаємо вашу увагу, що будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть.
Довідкову інформацію абоненти можуть отримати у контакт-центрі ГК «Нафтогаз України» за номерами:
- 066-300-2-888 (Vodafone),
- 098-300-2-888 (Kyivstar),
- 093-300-2-888 (Lifecell).
Які зараз тарифи на газ в Україні
До 1 травня 2024 року тарифи на газ не підвищуватимуть. Наприклад у “Нафтогазі” ціна становить – 7,96 гривні, тоді як в інших компаніях вартість дещо відрізняється.
Ще новини України: Нові гроші ввели в обіг з 20 липня – яка це купюра