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Українців застерегли від помилки під час передачі показників за газ – важлива інформація від Нафтогаз

Журналіст
Українців застерегли від помилки під час передачі показників за газ – важлива інформація від Нафтогаз
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У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” застерегли українців від помилки під час передачі показників за газ

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання клієнтки під постом у Фейсбук.

Так, жінка поцікавилася, чи правильно вона вчинила, що надіслала показники свого лічильника за газ смс на номер 7104. У відповідь їй написали, що інформацію прийнято.

“Подала показник смс на 7104, написали, що прийнято і подякували. Це вірно?”, – написала вона.

У відповідь на це в Нафтогазу повідомили, що вони не несуть відповідальності за коректність роботи сторонніх каналів передачі показників. При цьому українцям порекомендували скористатися будь-яким надійним сервісом нашої компанії: в особистому кабінеті my.gas.ua через чати GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та за телефонами.

Українців застерегли від помилки під час передачі показників за газ

Українців застерегли від помилки під час передачі показників за газ

Крім того, передати показання лічильника газу можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

“В той же час, ДК “Нафтогаз України” забезпечує сервісами обліку показників клієнтів виключно АТ “Київоблгаз”, АТ “Житомиргаз”, АТ “Львівгаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, а також Кропивницькій та Дніпровська філія ГАЗСЕТИ. Для інших ОДРМ прохання передавати показники лічильника, як і раніше, – у Ваш облгаз”, – підкреслили в “Нафтогазі”.

У компанії також закликали передавати для інших ОГРМ показники лічильника, як і раніше.

Як ми повідомляли раніше, в Україні, згідно з правилами дорожнього руху, заборонено розмовляти по мобільному телефону за кермом, адже в такому разі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху.

Зокрема, у пункті 2.9.д Правил йдеться про заборону навіть утримання телефону в руках під час руху авто. Інакше можна отримати штраф у розмірі 510 гривень. Якщо ж телефонна розмова стала причиною ДТП, штраф збільшиться до 1445 грн.

Більше того, українці в такому разі можуть позбутися посвідчення водія (терміном від 6 до 12 місяців). Також посвідчення водія можуть бути вилучені до моменту судового засідання та вироку після розгляду справи. У такому разі керувати автомобілем можна із тимчасовим талоном.

При цьому слід зазначити, що законом і правилами все ж таки дозволяється користуватися навушниками, які дозволяють здійснювати короткі розмови у разі крайньої необхідності.

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