Українців застерегли від помилки під час передачі показників за газ – важлива інформація від Нафтогаз

У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” застерегли українців від помилки під час передачі показників за газ

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання клієнтки під постом у Фейсбук.

Так, жінка поцікавилася, чи правильно вона вчинила, що надіслала показники свого лічильника за газ смс на номер 7104. У відповідь їй написали, що інформацію прийнято.

“Подала показник смс на 7104, написали, що прийнято і подякували. Це вірно?”, – написала вона.

У відповідь на це в Нафтогазу повідомили, що вони не несуть відповідальності за коректність роботи сторонніх каналів передачі показників. При цьому українцям порекомендували скористатися будь-яким надійним сервісом нашої компанії: в особистому кабінеті my.gas.ua через чати GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та за телефонами.

Українців застерегли від помилки під час передачі показників за газ

Крім того, передати показання лічильника газу можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

“В той же час, ДК “Нафтогаз України” забезпечує сервісами обліку показників клієнтів виключно АТ “Київоблгаз”, АТ “Житомиргаз”, АТ “Львівгаз”, АТ “Криворіжгаз”, АТ “Харківгаз”, АТ “Харківміськгаз”, а також Кропивницькій та Дніпровська філія ГАЗСЕТИ. Для інших ОДРМ прохання передавати показники лічильника, як і раніше, – у Ваш облгаз”, – підкреслили в “Нафтогазі”.

У компанії також закликали передавати для інших ОГРМ показники лічильника, як і раніше.

Як ми повідомляли раніше, в Україні, згідно з правилами дорожнього руху, заборонено розмовляти по мобільному телефону за кермом, адже в такому разі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху.

Зокрема, у пункті 2.9.д Правил йдеться про заборону навіть утримання телефону в руках під час руху авто. Інакше можна отримати штраф у розмірі 510 гривень. Якщо ж телефонна розмова стала причиною ДТП, штраф збільшиться до 1445 грн.

Більше того, українці в такому разі можуть позбутися посвідчення водія (терміном від 6 до 12 місяців). Також посвідчення водія можуть бути вилучені до моменту судового засідання та вироку після розгляду справи. У такому разі керувати автомобілем можна із тимчасовим талоном.

При цьому слід зазначити, що законом і правилами все ж таки дозволяється користуватися навушниками, які дозволяють здійснювати короткі розмови у разі крайньої необхідності.

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