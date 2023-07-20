Нові гроші вводяться в обіг з 20 липня – яка це купюра

З 20 липня в Україні в обіг вводяться нові гроші – це банкноти номіналом 1000 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає НСН.

У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 1000 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот, Національний банк з 20 липня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного Голови Національного банку. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.

Раніше ми писали, що до 30 вересня 2023 року включно можна обміняти 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, на гроші, які перебувають в обігу зараз.

Обміняти монети можна в підрозділах НБУ та в низці відділень уповноважених банків:

“Ощадбанк”;

“ПриватБанк”;

“Райффайзен Банк”;

“ПУМБ”.

Нагадуємо, з 1 жовтня 2019 року в Україні не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Ці монети перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також із готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року.

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