Кабміном завтреджено Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Стало відомо, коли почнуть надсилати повістки до ТЦК поштою

Новий закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня. Повістки до ТЦК почнуть надсилати через 60 днів, тобто з 18 липня.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.

Згідно з документом, резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов’язані оновити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Так, встановлено, що після завершення 60 днів, наданих на уточнення своїх облікових даних, може бути надіслана повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання.

Загальна мобілізація – коли почнуть надсилати повістки до ТЦК поштою

“У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання”, – йдеться в документі.

У разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку належним підтвердженням оповіщення є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

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