1, 2, 5 та 25 копійок ще можна обміняти – коли і де це можна зробити

У Національному банку України нагадали, що 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, ще можна обміняти на гроші, які перебувають в обігу зараз.

Де і як можна обміняти монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook, передає НСН.

“Якщо у ваших гаманцях залишилися такі дрібні монети, ви маєте понад два місяці, щоб безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу”, йдеться у повідомленні.

Обміняти монети можна в підрозділах НБУ та в низці відділень уповноважених банків:

“Ощадбанк”;

“ПриватБанк”;

“Райффайзен Банк”;

“ПУМБ”.

Зробити це можна до 30 вересня 2023 року включно.

“Загалом із початку вилучення з обігу року здійснено обмін майже 284,5 млн штук цих монет. Станом на 1 липня 2023 року в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд штук”, йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, з 1 жовтня 2019 року в Україні не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків. Ці монети перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також із готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 гривень.

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