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Економіка
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В Україні готують різке підвищення цін на алкоголь – що подорожчає найбільше

Журналіст
Кабінет міністрів готує різке підвищення мінімальних цін на алкоголь
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Кабінет міністрів готує різке підвищення мінімальних цін на алкоголь. Яких змін чекати.

Міністерство економіки і торгівлі розробило проєкт постанови Кабінету Міністрів “Про внесення змін до додатку до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 року №957”, згідно з яким передбачається підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на деякі види алкогольних напоїв.

Про це інформує НСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Підвищення цін на алкоголь – що подорожчає найбільше

Згідно з інформацією Мінекономіки, чинний розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої встановлено відповідною постановою Кабінету Міністрів №748 у вересні 2018 року, окрім роздрібних цін на ігристі вина та газовані винні напої.

алкоголь. ціни

“Зміни, що відбулися в соціально-економічній та податковій сферах, зокрема, зростання видаткової складової цін (сировина, комплектувальні, енергоносії, витрати на оплату праці тощо), а також зміна 1 березня 2022 року ставок акцизного податку на алкогольні напої, призвели до того, що розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам господарюючих суб’єктів на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування”, наголошується у пояснювальній записці до документа.

У Новій постанові запропоновано підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв залежно від коду виробів з УКТЗЕД, зокрема роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби підвищити на 13%, віскі, ром і джин – на 25%, коньяк (бренді) – на 11-12%.

Розцінки на виноробну продукцію, зокрема, звичайні (неігристі) вина буде підвищено на 62%; сидр, пері, вина, вермути та інші зброджені напої (зокрема, суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту, – на 61-71%; на вина ігристі та газовані винні напої – на 28%.

Примітки до постанови буде доповнено новим пунктом, згідно з яким мінімальна роздрібна ціна на виноробну продукцію (окрім сидру та перрі (без додання спирту), зброджених напоїв, отриманих винятково внаслідок натурального бродіння фруктових, ягідних і фруктово-ягідних соків, із вмістом спирту не більш як 8,5% об’ємних одиниць (без додання спирту) в упаковці типу Tetra-Pak та Bag in box визначатиметься як похідна від затвердженої мінімальної ціни на відповідну продукцію в скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 0,7 л і 0,7 л, а також в іншій тарі ємністю 1 л із коефіцієнтом 0,85.

Усі зміни в описах товарів та їх угруповання за кодами згідно з УКТЗЕД будуть приведені у відповідність до Податкового Кодексу України.

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