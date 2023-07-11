В Україні з 11 липня 2023 року обмежили продаж сигарет. Сьогодні набувають чинності норми закону №1978 “Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну”.

Відповідні зміни парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року.

Про це НСН передає з посиланням на Держпродспоживслужбу.

Зазначеним законом запроваджуються наступні заборони щодо виробництва (окрім на експорт), оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту для реалізації в Україні таких продуктів:

тютюнових виробів для перорального застосування;

сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують: нікотину — 1,0 мг, смоли — 10 мг, моноксиду вуглецю — 10 мг;

тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;

тютюнових виробів із характерним смаком;

тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров’я або знижує ризики для здоров’я;

тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, або інші добавки й стимуляторні сполуки, які пов’язані з енергією і життєздатністю;

тютюнових виробів, які містять добавки, що мають властивості робити дим кольоровим;

тютюнових виробів, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або поглинання нікотину;

тютюнових виробів, що містять добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді;

тютюнових виробів, що містять ароматизатори в будь-якому з їх компонентів, таких як фільтри, упаковка, капсули або будь-які технічні особливості, які дозволяють модифікацію запаху або смаку зазначених тютюнових виробів, або інтенсивності їх диму;

тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин.

Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу:

тютюнових виробів,

електронних сигарет,

заправних контейнерів,

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння,

знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (крім випадків, передбачених законом).

Реклама будь-яких товарів або послуг не повинна містити зображення тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що вживання тютюну — одна з основних причин смертності, якій можна запобігти.

Так, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні.

“Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин”, йдеться в тексті пояснювальної записки.

Даний проєкт розроблено з метою імплементації «тютюнової» європейської Директиви 2014/40/ЄС.

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