Від 20 липня 2023 року Національний банк випускає в обіг банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року. Чим вони відрізнятимуться

Нові банкноти номіналом 1000 гривень міститимуть підпис голови Національного банку України Андрія Пишного та відображення на них року випуску

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку, інформує НСН.

У повідомленні йдеться, що ці купюри перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього ж номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

У Нацбанку нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, які вводяться в обіг в межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку.

В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 гривень – НБУ

Як ми повідомляли раніше, українцям нагадали, за що можна отримати штраф для водіїв майже 1500 гривень та лишитися посвідчення водія терміном до 12 місяців

Так, в Україні, згідно з правилами дорожнього руху, заборонено розмовляти по мобільному телефону за кермом, адже в такому разі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху.

Зокрема, у пункті 2.9.д Правил йдеться про заборону навіть утримання телефону в руках під час руху авто. Інакше можна отримати штраф у розмірі 510 гривень. Якщо ж телефонна розмова стала причиною ДТП, штраф збільшиться до 1445 грн.

Більше того, українці в такому разі можуть позбутися посвідчення водія (терміном від 6 до 12 місяців). Також посвідчення водія можуть бути вилучені до моменту судового засідання та вироку після розгляду справи. У такому разі керувати автомобілем можна із тимчасовим талоном.

При цьому слід зазначити, що законом і правилами все ж таки дозволяється користуватися навушниками, які дозволяють здійснювати короткі розмови у разі крайньої необхідності.

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