В Україні стали з’являтися повістки у поштових скриньках і дверях громадня. Адвокат пояснив, чи буде покарання за ігнорування

У дверях і поштових скриньках українців почали з’являтися повістки та повідомлення про виклик для складання протоколу з винесенням постанови про штраф. Такі дії мають чималий психологічний ефект на військовозобовʼязаних.

Але покарання за ігнорування повісток не буде, поки громадянин не підтвердить її отримання своїм підписом. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін, інформує НСН.

Наразі у документі про виклик вписують фразу, що “повідомлення та повістка вважаються належним чином врученими через обслуговуючу організацію”, тобто ЖЕК.

“Фактично, повістку з повідомленням вам вручили через двірника, якому насправді ніколи голову підняти за роботою, не говорячи про чергування під під’їздом задля вручення викликів. Проте фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена логіки”, – зазначив Сімутін

Повістки у поштових скриньках і дверях українців – чи буде покарання за ігнорування

Він додав, що з юридичного погляду двірник вручити повістку не може, але якщо ви цю повістку візьмете і розпишетеся – тоді вже немає значення, хто та яким чином її вручив.

Як відомо, законодавство України передбачає мобілізацію тих, хто не проходив строковї служби в армії. Водночас такі особи обов’язково мають пройти підготовку (від 7 до 20 днів), перш ніж вирушати до військової частини.

Як ми повідомляли раніше, українським водіям нагадали про штрафи за розмови по мобільному телефону за кермом авто.

Так, в Україні, згідно з правилами дорожнього руху, заборонено розмовляти по мобільному телефону за кермом, адже в такому разі водії наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших учасників руху.

Зокрема, у пункті 2.9.д Правил йдеться про заборону навіть утримання телефону в руках під час руху авто. Інакше можна отримати штраф у розмірі 510 гривень. Якщо ж телефонна розмова стала причиною ДТП, штраф збільшиться до 1445 грн.

Більше того, українці в такому разі можуть позбутися посвідчення водія (терміном від 6 до 12 місяців). Також посвідчення водія можуть бути вилучені до моменту судового засідання та вироку після розгляду справи. У такому разі керувати автомобілем можна із тимчасовим талоном.

При цьому слід зазначити, що законом і правилами все ж таки дозволяється користуватися навушниками, які дозволяють здійснювати короткі розмови у разі крайньої необхідності.

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