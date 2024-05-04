4 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 4 травня. Міжнародний день дронів і Всесвітній день щедрості. Православні вшановують мученицю Пелагію, а також сьогодні Велика субота напередодні світлого свята Великодня, закінчення Великого посту. Залишився 241 день до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 781-й день повномасштабної війни в Україні.

4 травня – яке сьогодні церковне свято

17 травня православні християни вшановують пам’ять Пелагеї-Заступниці. Пелагія жила в III столітті, в Тарсі (Мала Азія). Дівчина була знатного роду і дуже красива. Одного разу вона почула проповідь про Ісуса Христа і увірувала в Бога, вирішивши присвятити йому життя. Про це не здогадувався син імператора Діоклетіана, який хотів одружитися з дівчиною. Коли він зробив пропозицію, Пелагія відмовила: “Я вже заручилася з Сином Божим, Царем Безсмертним”.

Хлопець був у гніві, але вирішив почекати час, сподіваючись, що дівчина передумає. Пелагія ж зі слугами вирушила до єпископа Клинона, і він хрестив її. Тоді ж дівчина отримала від Бога дар зцілення – коли її слуги раптово осліпли, вона повернула їм зір. Мати Пелагії, дізнавшись про хрещення дочки, сильно розгнівалася, імператорський син після цієї звістки наклав на себе руки. Пеагею доставили до царя для покарання, але імператор, побачивши дівчину, вирішив сам одружитися з нею. Але Пелагея відмовила і йому. Тоді для страти правитель наказав розпалити мідного вола – Пелагія сама увійшла у вогонь, за переказами, її тіло розтануло, наче олія, і розлилося, наче запашне миро, а все місто наповнилося пахощами.

Мощі святої Пелагеї поховали на пагорбі, а за часів царювання імператора Костянтина над ними побудували церкву.

4 травня у світі

День відновлення стосунків

День відновлення стосунків, який відзначається щорічно 4 травня, це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв’язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього

Міжнародний день пожежників

Робота вогнеборців належить до найнебезпечніших, інколи вони самі стають жертвою полум’я. Тому ця професія здавна вважається шляхетною й героїчною, а починаючи з 1999 року світ вшановує її представників у Міжнародний день пожежників, який відзначається щороку 4 травня.

День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки)

Організація Об’єднаних Націй у 2012 році проголосила 4 травня Міжнародним днем боротьби з булінгом. ООН запрошує небайдужих людей висловити свою позицію протистояння цькуванню (булінгу) та вбратися в одяг рожевого, синього, фіолетового кольорів.

Всесвітній день щедрості

Кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості (World Give Day). Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку свого тепла, співчуття, турботи та любові.

Міжнародний день дронів (Міжнародний день безпілотника)

Міжнародний день дронів, або Міжнародний день безпілотника, святкують з 2015 року, коли його вперше провели у США Сара та Девід Оніл. Свято проводять у першу суботу травня.

А також:

День невисоких людей

День народження складної парасольки

День пілатеса

День вуличного музиканта

Всесвітній день садівництва (День голого садівника)

Хто святкує іменини 4 травня

Іван, Кирило, Марія, Микита, Никифор, Микола, Миколай, Пелагея.

Талісманом для народжених 4 травня є аквамарин. Це камінь дружби, сміливості та справедливості, який допомагає контролювати емоції своєму господареві. До того ж допомагає зняти зубний біль, підтримує роботу печінки та шлунку.

Традиції, заборони і прикмети 4 травня

Свята Пелагея вважається покровителькою всіх невинно скривджених. Цього дня потрібно обов’язково допомогти тому, кого образили, або хто потребує допомоги, подати милостиню на вулиці, нагодувати голодних.

Велику суботу напередодні Великодня слід провести в спокої, її, як і Страсну п’ятницю, вважають днем скорботи. Триває піст: можна їсти пісний хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти, мед. Віряни йдуть до храму, можна закінчувати останні приготування до свята, пекти паски. Цього ж дня починають освячувати в храмах паски та яйця.

Цього дня згадують поховання Ісуса Христа.

У храмах цього дня відбуваються урочисті служби, священики одягаються у світле святкове вбрання, і світ завмирає в очікуванні дива.

Також у Велику суботу в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь, який знаменує Воскресіння Христове. Вогонь сходить щороку і саме напередодні православного Великодня. Благодатний вогонь унікальний – він не обпікає в перші хвилини. З Єрусалима його розвозять у різні країни світу.

Що не можна робити 4 травня:

У Велику суботу є низка суворих заборон.

Не можна лаятися, сваритися,

Забороняється прибирати, прати, прасувати, працювати в саду і на городі,

Не можна веселитися, влаштовувати весілля, дні народження, вживати алкоголь.

У цей день потрібно відпустити проблеми і налаштуватися на атмосферу майбутнього свята.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

У цей день вони вважали за потрібне спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла – буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо. З цього дня вкривається квітами ліловий бузок, у садах зацвітають нарциси. Саме час саджати часник, щоб влітку вже зібрати врожай.

Крім того:

вранці немає роси – погода скоро зміниться;

зозуля співає – встановиться гарна погода;

день похмурий видався – почнуться затяжні дощі.

4 травня в історії

Визначні події

1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка

1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст

1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою «Роллс-ройс»

1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем’єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем’єром Великої Британії.

1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів

2023 — під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Народилися 4 травня



1890 — Микола Бурлюк, український письменник, теоретик мистецтва. Брат Давида Бурлюка, Володимира Бурлюка та Людмили Бурлюк-Кузнецової.

1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, виробника швейних машин і велосипедів, засновника компанії «Опель».

1929 — Одрі Гепберн, американська акторка.

1950 — Прокопов Євген Йосипович, український скульптор, автор Пам’ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США).

1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.

Померли 4 травня

1949 — Сергій Миротворцев, видатний радянський хірург, академік АМН. Закінчив медичний факультет Харківського університету. Син директора Охтирської гімназії Романа Львовича Миротворцева, який попри заборони царського режиму дозволив гімназистам провести вечір пам’яті Т. Г. Шевченка і взяв у ньому участь, за що був звільнений.

1953 — Микола Холодний, український ботанік і мікробіолог.

1962 — Вадим Меллер, український художник-авангардист (кубофутурист, конструктивіст), сценограф, дизайнер театральних костюмів, ілюстратор та архітектор.

1991 — Євген Лисик, український театральний художник.

2017 — Геннадій Польовий (Могила), український художник-графік, публіцист.

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