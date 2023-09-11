Нафтогаз встановив тарифи на газ під час опалювального сезону

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було призупинено підвищення деяких комунальних тарифів, але деякі рахунки все ж таки зросли. Багато українців стурбовані тим, що буде з цінами на газ і чи будуть вони підвищені цієї зими під час опалювального сезону. Про це пише видання “На пенсії”, передає НСН .

Які ціни на газ діятимуть в Україні до кінця зими?

Споживачів заспокоюють, що в новому опалювальному сезоні не варто очікувати значних змін цін на газ. Як і в попередньому 2022 році, більшість споживачів платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Як пояснив раніше голова “Нафтогазу” Олексій Чернишов, опалювальний сезон 2023/2024 не буде легким через війну, але Україна підготувалася до будь-якого розвитку подій.

“Ми впевнені, що ворог має на меті позбавити українців простих доступних сервісів, послуг. Зокрема, комунальних, таких як тепло та електроенергія. Тому енергетична інфраструктура України готується відповідним чином. Є відповіді на такі сценарії, готуємо відповідні контрзаходи, як на них реагувати” , – зазначив він.

Очільник “Нафтогазу” також зазначив, що Кабмін продовжив дію спеціальних обов’язків. Це означає, що газ для підприємств теплокомуненерго постачатиметься за ціною 7,42 грн за кубометр.

На які тарифи в Україні діє мораторій

19 серпня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження мораторію (заборони) на підвищення тарифів до закінчення війни. Ціни на такі послуги не повинні зростати:

послуги з постачання гарячої води;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з розподілу природного газу.

Мораторій також поширюється на тарифи на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, виробників теплової енергії, якщо вони використовують газ для виробництва теплової енергії для населення та уклали договір із ДК “Нафтогаз України”.

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