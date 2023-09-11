Українці стикнуться з різкими змінами цін на картоплю: чого очікувати

Українцям прогнозують значне падіння цін на картоплю. Про це повідомив віце-президент Української асоціації виробників картоплі (УАПК) та керуючий директор компанії Agrico Ukraine Микола Гордійчук, пише FreshPlaza, передає НСН.

Українці стикнуться з різкими змінами цін на картоплю

За словами Гордійчука, ціни на картоплю продовжать падати наприкінці вересня та на початку жовтня, коли завершиться збір коренеплодів. Він зазначив, що цього року буде надлишок картоплі, оскільки врожай картоплі в Україні був дуже хорошим. Планів щодо експорту картоплі також небагато.

Як наслідок, виробники будуть змушені продавати за нижчими цінами. Крім того, фермери намагатимуться продати врожай на початку осені, щоб не витрачати кошти на зимове зберігання. В той же час, багато фермерів не мають де зберігати такий великий врожай. У зв’язку з цим ціни на картоплю, які і так є низькими, продовжать падати. Експерти підкреслили, що ця тенденція очевидна.

Зокрема, якщо у червні ціна на молоду картоплю становила 1,20 євро за кілограм, то зараз вона знизилася до 0,16 євро. Однак якісного коренеплоду не так багато. Через це супермаркети продають якісний продукт за ціною 0,18-0,20 євро за кілограм.

“Ми бачимо, що протягом вересня-жовтня на ринку буде надлишок картоплі без можливості експорту. Це може означати, що ціни можуть навіть знизитися”, – спрогнозував Гордійчук.

Проте вже у січні чи лютому 2024 року ціни на картоплю можуть почати зростати, оскільки до цього часу у багатьох українців вичерпуються заготовлені запаси.

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