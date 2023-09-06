Щоб картопля не проростала, поруч слід покласти цей фрукт – все елементарно просто

Усі, хто робить запаси на зиму, хочуть, щоб картопля не проростала якомога довше. Адже коли на бульбах з’являються паростки, в їжу такий овоч вживати вже не бажано – у ньому накопичуються токсини.

Усім відомо, що картоплю слід зберігати у сухому місці подалі від сонячних променів. Так вона збережеться довше. Але, на жаль, навіть якщо дотримуватися усіх прави, цей стратегічний овоч може прорости раніше терміну, стати м’яким і почати гнити.

Щоб картопля не проростала, треба обрати правильного «сусіда»

Спеціалістка з продуктів харчування @leen.bd радить зберігати картоплю разом з яблуками, передає НСН. Це може запобігти пророщуванню картоплі.

Яблука не тільки затримують процес розвитку паростків, завдяки етилену – газу, що ними виділяється і допомагає дозріти фрукту. Етилен знижує швидкість вуглеводного обміну та збільшує частоту дихання картоплі, що подовжує його зберігання.

Отже все елементарно просто – спробуйте!

Але слід пам’ятати, що існує низка овочів та фруктів, з яким яблука краще не зберігати. «Яблучний» етилен може призвести до їхнього швидкого перезрівання.

Фрукти, які бояться етилену:

Виноград,

лимони,

кісточкові фрукти — абрикоси, нектарини, персики, манго, сливи.

Овочі:

Броколі,

білокачанна та цвітна капуста,

огірки,

баклажани,

латук,

цибуля,

батат.

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