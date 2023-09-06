Щоб картопля не проростала, поруч слід покласти цей фрукт – все елементарно просто

Усі, хто робить запаси на зиму, хочуть, щоб картопля не проростала якомога довше. Адже коли на бульбах з’являються паростки, в їжу такий овоч вживати вже не бажано – у ньому накопичуються токсини.
Усім відомо, що картоплю слід зберігати у сухому місці подалі від сонячних променів. Так вона збережеться довше. Але, на жаль, навіть якщо дотримуватися усіх прави, цей стратегічний овоч може прорости раніше терміну, стати м’яким і почати гнити.
Щоб картопля не проростала, треба обрати правильного «сусіда»
Спеціалістка з продуктів харчування @leen.bd радить зберігати картоплю разом з яблуками, передає НСН. Це може запобігти пророщуванню картоплі.
Яблука не тільки затримують процес розвитку паростків, завдяки етилену – газу, що ними виділяється і допомагає дозріти фрукту. Етилен знижує швидкість вуглеводного обміну та збільшує частоту дихання картоплі, що подовжує його зберігання.
Отже все елементарно просто – спробуйте!
Але слід пам’ятати, що існує низка овочів та фруктів, з яким яблука краще не зберігати. «Яблучний» етилен може призвести до їхнього швидкого перезрівання.
Фрукти, які бояться етилену:
- Виноград,
- лимони,
- кісточкові фрукти — абрикоси, нектарини, персики, манго, сливи.
Овочі:
- Броколі,
- білокачанна та цвітна капуста,
- огірки,
- баклажани,
- латук,
- цибуля,
- батат.
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