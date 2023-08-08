В Україну завезли небезпечний фрукт – про що йдеться і звідки його експортували

В Україну завезли небезпечний фрукт, який багато хто купує за його корисні властивості

Йдеться про авокадо. Його експортували з Польщі, але у плодах виявлено кадмій.

Про небезпеку попередили на сторінці у Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, повідомляє НСН.

Що відомо про небезпечне авокадо

Авокадо постачався з Перу, вирощуванням якого займається компанія Agro San Jacinto SAC

Цей популярний у всьому світі фрукт в Україні на замовлення одеського ТОВ “Вподобайка” експортував оптовик RK-Impex.PL SP.ZOO – фірма, що знаходиться в Перемишлі.

До речі, сорт небезпечного авокадо – улюблений багатьма Хаас.

В Україну завезли небезпечний фрукт

Операторів ринку попереджають (якщо вони мають таку продукцію) про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, що передбачено ч. 3 ст. 20 Закону України “Про основні засади та вимоги безпеки та якості харчових продуктів”.

Чим небезпечний кадмій

Кадмій належить до важких металів. Він подібний до ртуті і здатний активно накопичуватися в організмі у великих кількостях і може призводити до анемії, ураження печінки, порушення функції легень, остеопорозу, деформації скелета, розвитку гіпертонії.

Також він може спричиняти утворення каменів у нирках.

До речі, у природі кадмій зустрічається у земній корі. Найбільша його концентрація в осадових породах, пов’язаних з утворенням підземних вод. У ґрунтові води потрапляє зі звалищ або з промислових виробництв, у питну воду з оцинкованих труб.

Оскільки кадмій міститься у ґрунті та воді, то відповідно його містять і багато харчових продуктів. У фруктах його менше, частіше він зустрічається в овочах, наприклад, картоплі.

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