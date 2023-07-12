Чи можна замінити звичайну сіль і використовувати морську та йодовану сіль при консервації та маринуванні продуктів

Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Морську сіль не лише можна використовувати для консервування та маринування овочів і грибів, вона має купу цілющих властивостей та переваг перед звичайною сіллю.

Переваги морської солі

У морській солі містяться 40 мікро- та макроелементів, які необхідні для здоров’я людини, найважливіші – це хлор, натрій, фосфор, калій, магній, цинк, селен, йод та інші. Тому консервування з морською сіллю корисніше, ніж зі звичайною.

В морській солі в рази менше шкідливого нерозчинного осаду, ніж у кам’яній, що дозволяє довше зберігати консервацію. Морська сіль не містить каменів, бруду, в ній немає нерозчинних опадів.

Морська сіль не затримує воду в організмі людини, а навпаки, виводить її. Тому після вживання солінь у людини не буде утворюватися набряків, викликаних застоєм в організмі рідини через сіль.

Чи можна використовувати морську та йодовану сіль при консервації продуктів

Під час використання в соліннях овочів і грибів, а також інших продуктів, морська сіль зберігає справжні смакові якості продуктів. Овочі виходять смачними та хрусткими.

Ідеальний варіант для консервування зелені, овочів, грибів – сіль великого або середнього дроблення.

Чи можна для консервації використовувати йодовану сіль

Раніше вважалося, що йодована сіль не придатна для зимових заготівель. Пов’язано це було з тим, що спочатку для йодування солі застосовувалася така нестабільна речовина, як йодид калію. Вона швидко випаровувалася під час зберігання та кулінарного оброблення, тому під час засолювання овочів смак та колір продуктів змінювався. Змінювалися смакові якості, овочі розм’якшувалися, втрачали форму, часто продукти набували гіркого присмаку, могли початися процеси бродіння. Через властивості швидко випаровуватися термін зберігання продуктів з такою сіллю був обмежений.

Пізніше для йодування солі стали використовувати йодат калію. Він є стабільною речовиною, яка не руйнується під час тривалого зберігання та термічного оброблення. Новий спосіб йодування дозволив виробникам збільшити термін придатності такої солі до 9 місяців. Така сіль не впливає на колір, смак і консистенцію продуктів. Її можна використовувати для консервування.

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