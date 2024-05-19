Через атаки окупантів українська енергосистема сильно постраждала. В результаті чого в Україні знову почали застосовувати графіки відключення світла. Як зарядити мобільний телефон за відсутності електроенергії

Енергетики попереджають про тривалий період, коли в українських будинках не буде електрики. Є кілька простих способів зарядити телефон без світла.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на today.ua.

Найпростіший спосіб – під’єднати мобільний телефон до ноутбука. В цей час краще не користуватися комп’ютером, тому що він швидше розрядиться. Звичайно, повністю зарядити гаджет не вийде, але дасть час на те, щоби дочекатися включення світла і залишатися на зв’язку.

Ще один спосіб – скористатися павербанком. Майже всі українці вже мають цей корисний пристрій. А тим, хто поки що їм не обзавівся, все ж варто його придбати. І не забувати заряджати його, коли вмикають світло.

Як зарядити мобільний телефон при відключенні світла – дієві лайфхаки

Українці, які мають автомобіль, зможуть ним скористатися для зарядження мобільного телефону. У цьому випадку знадобиться автомобільна зарядка.

В Інтернеті також можна знайти зарядний пристрій на дровах. Так, така річ існує. Це похідний варіант печі, яка виробляє електрику та дозволяє зарядити за допомогою USB-порту не лише мобільний, а й павербанк, планшет чи ноутбук.

Ручний зарядний пристрій є більш бюджетним варіантом. Коштує він недорого і працює просто: треба покрутити ручку, щоби почалося виробництво електроенергії. Звичайно, повністю зарядити гаджет у такий спосіб буде втомлюючим – за 10 хвилин вийде лише кілька відсотків заряду. Але вони можуть допомогти, якщо потрібно терміново зробити дзвінок.

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