На початку літа починається заготівля на зиму. Досвід минулої зими показав, що запас продуктів дуже важливий і допоможе протриматися навіть у найскладніші дні
З кінця травня і на початку червня вже достатньо першої зелені, з’являються ранні овочі, фрукти та ягоди. У сезонних продуктів зазвичай короткий період реалізації, тому запаси потрібно робити вже у червні.
Що можна законсервувати, засушити чи заморозити у червні розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.
Способи заготівлі продуктів на зиму
Консервація – продукти піддають термічній обробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів та вітамінів зменшується.
Засолювання, квашення та маринування – чудово підходить для тривалого зберігання. Але цей спосіб годиться не для всіх овочів та фруктів.
Заморожування – найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом із вітамінами. Але підходить не всім овочам та фруктам.
Засушування – із продуктів видаляється вся волога. Зберігати такі продукти можна дуже довго.
Заготівля на зиму – що можна консервувати, заморожувати та сушити у червні
Що можна запасти на зиму у червні
Зелень. Її можна засушити, заморозити чи пересипати сіллю у банках. У середині червня вже багато кропу, петрушки, черемші, щавлю.
Кабачки. Це перший літній овоч, який можна приготувати на зиму. Кабачки можна маринувати та солити, консервувати у банках. Ще можна зробити кабачкову ікру.
Ягоди. У червні можна на зиму заготувати: полуницю, малину, суницю, черешню, шовковицю. З них можна зробити варення, компот або заморозити ягідкою, а можна порційно.
- Листя молодої кропиви – заморожування чи засушка
- Петрушка, кінза, листя селери, кріп – заморожування, засушування або засолювання
- Черемша та папороть – засолювання
- Щавель – консервація чи заморозка
- Ранні гриби – засолювання
- Кульбаби – варення
- Кабачки – засолювання або маринування, ікра
- Черешня – компот, варення, заморозка
- Полуниця – компот, джем, заморозка
- Малина – варення, компот, джем, повидло, заморозка
- Зелений горошок – заморожування
- Редиска – заморозка
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