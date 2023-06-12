На початку літа починається заготівля на зиму. Досвід минулої зими показав, що запас продуктів дуже важливий і допоможе протриматися навіть у найскладніші дні

З кінця травня і на початку червня вже достатньо першої зелені, з’являються ранні овочі, фрукти та ягоди. У сезонних продуктів зазвичай короткий період реалізації, тому запаси потрібно робити вже у червні.

Що можна законсервувати, засушити чи заморозити у червні розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Способи заготівлі продуктів на зиму

Консервація – продукти піддають термічній обробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів та вітамінів зменшується.

Засолювання, квашення та маринування – чудово підходить для тривалого зберігання. Але цей спосіб годиться не для всіх овочів та фруктів.

Заморожування – найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом із вітамінами. Але підходить не всім овочам та фруктам.

Засушування – із продуктів видаляється вся волога. Зберігати такі продукти можна дуже довго.

Заготівля на зиму – що можна консервувати, заморожувати та сушити у червні

Що можна запасти на зиму у червні

Зелень. Її можна засушити, заморозити чи пересипати сіллю у банках. У середині червня вже багато кропу, петрушки, черемші, щавлю.

Кабачки. Це перший літній овоч, який можна приготувати на зиму. Кабачки можна маринувати та солити, консервувати у банках. Ще можна зробити кабачкову ікру.

Ягоди. У червні можна на зиму заготувати: полуницю, малину, суницю, черешню, шовковицю. З них можна зробити варення, компот або заморозити ягідкою, а можна порційно.

Листя молодої кропиви – заморожування чи засушка

Петрушка, кінза, листя селери, кріп – заморожування, засушування або засолювання

Черемша та папороть – засолювання

Щавель – консервація чи заморозка

Ранні гриби – засолювання

Кульбаби – варення

Кабачки – засолювання або маринування, ікра

Черешня – компот, варення, заморозка

Полуниця – компот, джем, заморозка

Малина – варення, компот, джем, повидло, заморозка

Зелений горошок – заморожування

Редиска – заморозка

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