Українці стурбовані катастрофою внаслідок підриву Каховській ГЕС окупантами. Затоплені будинки місцевих жителів, як і площі для вирощування овочів та фруктів. Стало відомо, як ця подія вплине на вартість овочів та фруктів

Багато жителів України роблять запаси продуктів, очікуючи на дефіцит. Однак, такої ситуації не буде, запевнив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. При цьому вартість овочів та фруктів може піти вгору.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24tv.ua

За словами експерта, найбільша проблема полягає у нестачі води для меліорації земель. Вона у короткостроковій перспективі може підвищити собівартість виробництва, а у середньостроковій перспективі стане серйозною проблемою для галузі.

“Без цієї води Херсонська та Запорізька області не зможуть вирощувати овочі, що означає суттєве скорочення виробництва у другій половині року. На жаль, імпортні овочі в холодну пору року можуть з’явитися ще раніше, ніж минулого. Ми готувалися цієї весни та розуміли, що пропозицій із інших областей має з’явитися більше через окупацію півдня та замінування земель”, – зазначив експерт.

За словами Гопки, якщо українці хочуть вживати власну продукцію хоча б до нового року при врахуванні таких військових наслідків, потрібно обладнати нові або відреставровані сховища для овочів у більш безпечних регіонах країни.

Представник УКАБ наголосив, що рівень виробництва продуктів у постраждалих областях навіть після деокупації території буде низьким у найближчі три-чотири роки.

Більшість території затоплено на лівобережжі Херсонської області, захопленої російськими окупантами. Ці виробничі площі впливають на ринок. Правобережжя також залишається без води, а це загрожує підвищенням собівартості вирощування овочів.

Як підрив Каховської ГЕС вплине на вартість овочів та фруктів

Максим Гопка нагадав про збільшення виробництва продуктів в інших регіонах, тому гострої нестачі не повинно бути. Овочі можуть довше залишатися дорогими, ніж очікувалося раніше. Але ситуація залежатиме від пропозиції інших областей України.

Що буде з кавунами влітку

Кавуни вирощують в Україні переважно на лівому березі Дніпра, тому влітку через підвищення рівня води можливі проблеми з постачанням на ринок. Про це повідомив виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко. Раніше очікувалося, що кавунів на ринку 2023-го побільшає, і вони подешевшають.

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