Який запас продуктів у морозилці варто тримати вдома про всяк випадок.

Про цінність заморожених продуктів багато хто забуває. Заповнена морозилка може позбавити вас від зайвого походу до магазину та зекономити ваш час і гроші.

Про те, які продукти повинні бути у вашій морозилці, пише НСН з посиланням на РБК-Україна.

Який запас продуктів у морозилці можна зробити

Готове м’ясо

Готове зварене, посмажене чи спечене м’ясо можна порізати на дрібні шматочки та тривалий час зберігати в морозилці.

Потім таке м’ясо можна використовувати в рагу, суп, для випічки домашнього пирога тощо.

Хліб

Дуже часто хліб черствіє або псується та доводиться його викидати. Однак, щоб уникнути псування продукту, можна зберігати хліб в морозилці.

Для цього потрібно порізати хліб на скибочки та заморозити. Розморожувати ще простіше – в духовці або мікрохвильовій печі.

Картопля

Картопля – це універсальний продукт, який потрібен для приготування багатьох страв: супів, гарнірів, випічки, закуски тощо.

Зберігаючи картоплю в морозилці, ви зекономите нереально велику кількість часу. Можна картоплю порізати на різні шматочки: кубиками, скибочками, соломинкою тощо.

Зелень

Зелень дуже часто використовують в приготуванні гарячих страв, заправок тощо. Буде чудово, якщо вона буде завжди під рукою.

Наприклад, петрушку, кріп, цибулю, що залишились, можна нарізати, змішати з оливковою олією та заморозити в формах для льоду.

Також замість оливкової олії можна використовувати вершкове масло. Такі кубики стають відмінною заправкою для маринадів, супів або соусів.

Томати

Помідори також мають бути в морозилці, адже цей продукт чудово підходить як основу соусу, який можна використовувати у приготуванні супів, пасти, шашлику тощо.

Наприклад можна приготувати такий соус: нарізати томати, покласти в сковорідку, додати рослинної олії, подрібненого зубчика часнику і щіпку зелені.

Готувати протягом 10 хвилин помішуючи. Потім подрібнити у блендері. Заморозити невеликими партіями та використовувати для супів, пасти та інших страв.

Скільки зберігати заморожені продукти

Варто пам’ятати, що овочі та фрукти можна зберігати протягом 8-12 місяців, м’ясо до 6 місяців, хліб – 4-5 місяців.

Як зберігати готові продукти у морозилці

Морозильна камера має бути чистою та без неприємних запахів, бо готова їжа їх всотає, що вплине і на аромат страви, і на її смак.

Готову заморожену їжу зберігайте в окремому контейнері, а не поруч із сирим м’ясом чи рибою.

Заморожувати треба лише остиглу їжу. Якщо вона тепла, буде утворюватися конденсат, а зайва рідина вплине на смакові якості страви.

Викладайте готову їжу в пластикові контейнери для харчового призначення з кришками або герметичні невеличкі пакети.

Такі готові продукти, як сирники чи котлети краще спочатку викласти на кухонну дошку або тацю, застелену пергаментним папером з відстанню два сантиметри. Заморозити повністю, а потім розкласти по ємностям. Цей спосіб зручний тим, що продукти не злипнуться між собою та ви з легкістю можете обрати потрібну вам кількість для розморожування.

Якщо у вас готова їжа з підливою чи соусом, розкладайте її в контейнери порційно. Це зручно – розморозили та одразу з’їли. Бажано зберігати готові заморожені страви до місяця в морозилці, а краще – з’їсти впродовж тижня, бо чим довше лежать, тим більше втрачають свої смакові якості.

Кожну ємність підпишіть днем заморожування, щоб відслідковувати, яку готову їжу з’їсти першою, а яка ще може полежати в морозилці.

Не можна повторно заморожувати готову їжу, яка вже була розморожена. По-перше, якщо вона вже певний час лежить, на її поверхні могли з’явитися бактерії, що становлять небезпеку для здоров’я. По-друге, це вплине на смакові якості страви.

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