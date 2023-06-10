Як правильно зберігати воду довгий час, щоб вона не зацвіла

Під час війни багато українців бувають позбавлені доступу до питної води, а після руйнації Каховської ГЕС таких стало ще більше. НСН розповідає, як правильно зберігати воду довгий час, щоб мати запаси під час екстреної ситуації.

У чому зберігати воду вдома – кілька варіантів

Наповнювати водою потрібно ємності різного обсягу і розміру. Якщо з вами живуть люди похилого віку або маленькі діти, то величезну бочку з водою вони не піднімуть, значить, потрібно подбати, щоб була і менша тара.

Запасаючись водою, варто зважати на ряд важливих правил:

вибирайте контейнери з харчового пластику або ті, що призначені для зберігання дощової води;

воду для пиття краще зберігати у скляній тарі, яку герметично закривають. Тоді вода не псуватиметься протягом двох років;

керамічна, глиняна ємність, металева бочка та каністра з емальованим покриттям всередині теж підходять для зберігання. Таке покриття не дасть окислитися під час взаємодії з водою.

краще використовувати прозорі ємності;

воду з-під крана потрібно зберігати подалі від світла і будь-яких хімічних джерел забруднення;

в жодному разі не вибирайте для зберігання вулицю взимку – якщо вона замерзне, а в будинку не буде тепла, то розтопити її ви не зможете.

Також важливо розуміти, скільки можна зберігати воду в бутлях – якщо ви маєте намір зберігати її довше, ніж 6 місяців, то воду потрібно очищати. Якщо ж ви не зможете цього зробити, то враховуйте, що після півроку воду доведеться міняти.

Тривале зберігання водопровідної води – рахуємо потреби

Перш, ніж набирати воду в усі ємності, варто розрахувати, скільки води споживає ваша сім’я. За загальноприйнятими нормами це:

3 л на день – для пиття та приготування їжі;

4 літри на день – для гігієнічних процедур;

15-25 літрів на день – туалет, миття рук, душ, інші гігієнічні процедури;

для домашніх улюбленців – по ситуації.

В останньому пункті немає точної цифри, оскільки необхідна кількість води буде залежати від розмірів вашого вихованця і його потреб.

Також варто врахувати, що наведені норми розраховані на 1 дорослу людину. Якщо ж у вашій родині є немовлята, люди похилого віку, вагітні жінки, лежачі хворі тощо, то норму потрібно збільшити вдвічі, а краще – орієнтуватися на потреби кожної людини.

Як очистити воду для пиття – безпечні методи

Не вся вода, яку ви набираєте, буде питною, особливо якщо вона зберігається досить довго. Для того, щоб очистити воду і потім використовувати її для пиття або приготування страв, є два дієвих методи.

Активоване вугілля

Знайомий кожному засіб допоможе нейтралізувати неприємний запах і присмак водопровідної води і прибрати всі шкідливі хімічні добавки. Технологія очищення така:

взяти марлю і загорнути в неї кілька таблеток активованого вугілля;

покласти цей згорток на дно ємності з водою;

почекати 8-10 годин і дістати марлю.

Після зазначеного часу ви побачите, що вода повністю очиститься, стане нейтральною на смак і безпечною до вживання.

Срібло

Звичайне столове срібло або прикраси зі срібла також чудово очищають воду. Цей метал має бактерицидні властивості, тому таким методом можна користуватися без сумнівів.

Для того, щоб очистити воду сріблом, вам потрібно кинути на дно ємності будь-який срібний предмет – ложку, кільце або іншу річ і залишити на ніч. За цей час іони срібла забезпечать повне очищення води.

Про те, який пластик підходить для харчових продуктів ми розповідали тут.

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