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ЕкономікаПоради
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Які побутові звички заважають економити електроенергію – позбудьтеся їх негайно

Журналіст
економити електроенергію
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Деякі побутові звички заважають економити електроенергію, що суттєво впливає на рахунки за комуналку. Чого не варто робити, аби не платити більше.

НСН з посиланням на Express розповість про три звички, які підвищують плату за електроенергію і яких краще позбутися заради економії.

Неправильно налаштовуєте термостат водонагрівача

термостат водонагрівача

Експерти заявили, що нагрівати у бойлері воду вище 50 градусів – безглуздо і дорого.

Натомість вони радять встановити таймер усередині душу. Він нагадуватиме про обмеження використання гарячої води.

Ще одним хорошим варіантом може бути встановлення сонячних панелей. Але цей варіант підійде тим, у кого приватний будинок.

Забуваєте вимкнути світло та прилади

Забуваєте вимкнути світло та прилади

Експерти з питань енергетики наголошують, що через цю звичку найбільше зростає споживання енергії.

Втім цієї звички дуже легко позбутись – просто вимикайте світло та прилади, коли вони не використовуються.

Також можна встановити систему “розумний дім”, яка регулюватиме ці процеси. Вона працює з додатком, який дистанційно контролює освітлення в будинку через смартфон.

Занадто часто відкриваєте холодильник

Занадто часто відкриваєте холодильник

Ці кілька секунд або навіть хвилин, на які люди залишають холодильник відкритим, призводять до значної втрати енергії.

У середньому люди витрачають близько 10 годин в рік, дивлячись на свій відкритий холодильник або морозилку. Цей час становить 7% від загального споживання енергії пристроєм.

Фахівці радять виробити звичку відкривати холодильник і морозильну камеру лише за потреби.

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