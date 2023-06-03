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Як зміняться ціни на яйця влітку – скільки коштує десяток у червні

Журналіст
ціни на яйця
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Чи зміняться ціни на яйця влітку і скільки коштує десяток яєць в мережах АТБ, Варус, Сільпо та Новус у червні.

З квітня по травень середня ціна яєць в Україні знизилась майже на 10 гривень за десяток, передає НСН. Однак це не межа: за прогнозами, влітку ціни продовжуватимуть падіння.

Як розповіли 24 Каналу в Інституті аграрної економіки, причина здешевшання яєць – збільшення пропозиції на ринку. Іншими словами, цього продукту в Україні стає все більше.

Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств. Які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні, каже Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки.

Триватиме здешевшання яєць, за очікуваннями, до середини літа.

На скільки здешевшали яйця

У квітні середня ціна десятка яєць складала 70,6 гривні. А вже у травні вона знизилась до 61,65 гривні. Тобто за місяць яйця здешевшали на 12,7 %.

Чому ціни в супермаркетах різні

Однією ж з причин різних цін на яйця в супермаркетах є їхнє походження, пояснили в Інституті:

Нефасовані яйця дешевші

Зазвичай це продукція приватних господарств або виробників, які не можуть дозволити собі витрати на пакування. Поточна ціна, за даними Інституту, коливається в межах від 37,9 гривні (Varus) до 52,5 гривні (Auchan).

Фасовані яйця дорожчі

Це продукція фірмової марки виробника. Ціна яєць популярних брендів в сегменті фасованих яєць коливається залежно від торговельної мережі.

Ціна на яйця в супермаркетах на початку червня

АТБ

Яйце куряче 10 шт Україна

Яйце куряче 10 шт Ясенсвіт

Варус

ЯЙЦЕ КУРЯЧЕ 1 ШТ

ЯЙЦЯ ЯСЕНСВІТ СПРАВЖНІ ГІГАНТИ C0 10 ШТ

Сільпо

Яйця курячі С1 «Квочка»

Яйце «Ясенсвіт» «Справжні велетні» С0

Новус

Яйця курячі Квочка С1 10шт

Яйця курячі Це яйце С0 10шт

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