В Україні різко подешевшали яйця – скільки коштують і з чим це пов’язано

Серед моря негативних подій гарні новини сьогодні – рідкість. Ось одна з них – в Україні різко подешевшали яйця. Це справді гарна новина для багатьох, адже курячі яйця – корисний і дуже затребуваний продукт, до якого ми звикли з дитинства. А у 2022 році, коли ціни піднялися до небес, почали трохи відвикати.

В Україні різко подешевшали яйця

На початку травня курячі яйця можна знайти навіть по 23 гривні, передає НСН. І це виглядає як справжнє диво, адже ще зовсім недавно за десяток просили 60 гривень і дорожче. А декілька місяців тому ціни доходили чи не до сотні.

На сайті однієї з найпопулярніших мереж продуктових супермаркетів АТБ сьогодні вказано, що одне яйце 1 категорії коштує близько 3 гривень. Це в рамках розпродажу, бо ще вчора, зокрема в АТБ Києва ціна на яйця була – 3,5.

До речі, усі акційні пропозиції АТБ на цьому тижні – ТУТ.

У Дніпрі яйця взагалі можна знайти по 23,90 грн за десяток. Про це пише, наприклад, місцевий Телеграм-канал Дніпро обласний.

Ціна на яйця на ринках міста зараз коливається від 23, 90 до 39,90 за десяток. У супермаркетах – від 35,50 до 39,90 гривень, – йдеться у повідомленні

Телеграм-канал публікує і фото-підтвердження.

Яйця подешевшали: з чим це пов’язано

Про те, що курячі яйця будуть дешевшати після Великодня, фахівці говорили давно. Але більшість з них схилялися до думки, що цей процес буде повільним і розтягнеться до літа. А ми бачимо досить різкий стрибок.

Отже, одна з причин зниження ціни на яйця – зменшення попиту, який різко підвищився перед Великоднем. Але це не основний фактор.

Головна причина – збільшення пропозиції.

Зниження вартості яєць пов’язане з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють до половини всього обсягу яєць в Україні. Такий прогноз озвучила старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко “24 Каналу“.

Слід також пам’ятати, що поголів’я курей-несучок оновлюється щовесни. Втім у 2022 році сталася технологічна перерва, яка була спричинена важкою воєнною ситуацією в країні. Тож, нині вже почали нестися ті курки-несучки, поголів’я яких було відновлене на підприємствах восени минулого року. Отже, виробництво яєць зростатиме, а ціна на яйця буде падати, – сказала експертка

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