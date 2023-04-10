В Україні можуть різко впасти ціни на яйця – Мінекономіки

Ціни на яйця в Україні можуть різко впасти. Коли і чому це може статися, розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Україн Тарас Висоцький

Ціни на яйця можуть різко змінитися вже після Великодня, яке припадає на 16 квітня.

Про це розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, повідомляє НСН.

Ціни на яйця можуть впасти після Великодня

За його словами, восени вже були очевидні перспективи ринку та почалась посадка нових курей для збільшення виробництва.

Так, з середини жовтня виникла енергетична криза, яка з точки зору опалення, умов зберігання, генераторної електроенергії є досить дорогою, тому цей ріст призупинився. Наразі можна сказати, що Україна стійко пройшла енергетичний виклик і вже він позаду.

“Також відповідна посадка (курей – ред.) відбулася і зараз максимально нарощується. Тому буквально після Великодня вже піде тренд до зниження (цін – ред.), який триватиме майже до середини літа і таких дорогих яєць не буде”, – сказав заступник міністра.

Так, Висоцький зазначив, що здешевшання розпочнеться буквально з кінця квітня та становитиме від 20 до 40% в залежності від ситуації на ринку кормів.

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