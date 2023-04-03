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Як красиво пофарбувати яйця до Великодня за допомогою підручних засобів

Журналіст
Як красиво пофарбувати яйця до Великодня за допомогою підручних засобів
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На Великдень одним із головних атрибутів свята є фарбовані яйця. Є спеціальні техніки для фарбування яєць – писанка, крашанка. Як пофарбувати яйці до Великодня  самостійно

Які засоби можуть надати шкаралупі яєць яскравого та святкового вигляду розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як правильно фарбувати яйця на Великдень

Щоб фарба лягла рівно – протріть яйце спиртом перед тим як варити

Щоб яйця не тріснули під час варіння – додайте у воду ложку солі

Якщо хочете, щоб яйця блищали після фарбування – натріть їх олією

Якщо ви фарбуєте яйця разом з дітьми – використовуйте лише натуральні барвники

Як красиво пофарбувати яйця до Великодня за допомогою підручних засобів

Як красиво пофарбувати яйця до Великодня за допомогою підручних засобів

Чим можна оригінально пофарбувати яйця на Великдень

Цибулева лушпайка. Найстаріший і найпростіший спосіб фарбування яєць – збираємо лушпиння, заливаємо водою і варимо пів години. Даємо відвару настоятися, а потім кладемо в охолоджену воду яйця і варимо до готовності.

Для більш темного та насиченого кольору – візьміть багато лушпиння. Якщо хочете додати малюнок, то яйце можна загорнути у сіточку.

Кропива та шпинат. Наріжте листя кропиви та шпинату, складіть у каструлю, налийте води. Туди помістіть сирі яйця і відваріть до готовності. Чим більше трави – тим більш насиченим буде колір шкаралупи.

Куркума. Візьміть ложку сухої куркуми та розчиніть її в гарячій воді. Дайте воді повністю остигнути, а потім складіть в неї яйця і відваріть до готовності – вони будуть красивого жовтого кольору.

Журавлиновий сік. Видавіть із журавлини сік і відваріть у ньому яйця. Залишіть їх у цьому відварі на ніч. Яйця будуть красивого рожевого кольору.

Червона капуста. Листям червонокачанної капусти можна натерти вже відварені яйця – вони стануть синього кольору.

Мелена кава. Заваріть каву окропом, дайте охолонути, а потім зваріть у цій воді яйця – вони стануть коричневі або бежеві. Можна й по-іншому: складіть яйця в каструлю, залийте водою, дайте закипіти, насипте кілька ложок міцної кави, варіть 10 хвилин.

Листя кропу. Візьміть гілочку кропу, загорніть у неї яйце, надягніть зверху капронову панчоху або зав’яжіть яйце в мішечок з капрону. А потім відваріть яйця в лушпинні цибулі – у вас вийде оригінальний малюнок.

Шовкова тканина. Візьміть шматочок шовку, загорніть у нього яйце, закріпіть шпильками. А потім відваріть у воді з оцтом. Вийде неймовірний малюнок.

Використовуйте резинки. Візьміть звичайні канцелярські гумки та створіть різні смужки на яйці. Потім відваріть у воді з натуральним барвником.

Малюнок воском. Розтопіть воскову свічку, візьміть сірник або зубочистку і нанесіть воском візерунок на відварені яйця. Потім опустіть яйце в охолоджену фарбу, щоб зафарбувати чисті ділянки. Віск можна потім акуратно зняти – зіскребти або нагріти, а потім витерти.

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