Найпростіші овочі для вирощування – ТОП-7

Експерти назвали найпростіші овочі для вирощування. Вони також допоможуть вам зекономити кошти

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Daily Express.

Овочі, які зможе посадити навіть новачок

Експерти поділилися найпростішими варіантами вирощування у власному саду.

Зелена цибуля

Цей універсальний для використання легко виростити у власному саду.

ЇЦибулю легко виростити з насіння. Але, якщо купити цибулю-сіянку, то вона ще менше потребує догляду.

Треба просто посадити її на сонячному місці навесні в добре дренований ґрунт. Влітку вже можна буде зібрати врожай.

Ріпчаста цибуля

Цей овоч можна виростити швидко і просто. Ріпчаста цибуля є ще одним ідеальним варіантом для новачків у садівництві, або тих, хто шукає простий варіант.

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Картопля

Картоплю теж легко вирощувати, до того ж з неї можна отримати щедрий врожай. Треба просто посадити насіння картоплі, покрити його якісним компостом і знову накрити, коли почне з’являтися листя.

Залежно від сорту, зазвичай садять картоплю в березні або квітні, а збирають її з червня по липень для ранньої картоплі або з серпня по жовтень для основної культури.

Морква

Якщо ґрунт правильний, то моркву виростити легко. Для моркви потрібен м’який, пухкий та піщаний ґрунт. Овоч зазвичай висівають з березня по червень, і вона буде готова до збору приблизно через 15 тижнів.

Горох

Ідеально підходить для вирощування. Він процвітає в більш прохолодному, вологому кліматі. Однак, щоб отримати врожай до літа, горох потрібно садити в період з березня по квітень.

Кабачок

Кабачки відомі тим, що їх легко садити, а вони принесуть вам великий врожай.

Садити кабачки потрібно наприкінці травня, щоб отримати найкращі результати. Також їх треба продовжувати збирати, коли кабачки виростуть до розміру (приблизно 10 см завдовжки), інакше вони стануть гігантами.

Редис

Як і ріпчаста цибуля, редис росте швидко й легко, і його можна збирати вже через три тижні після посіву.

Редис добре росте поруч з морквою. Цей хрусткий овоч для салату також має тривалий період посіву та збору врожаю.

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