Якщо постійно хочеться цибулі чи часнику – що це означає

Користь цибулі та часнику

Цибуля – пряний овоч, наповнений вітамінами А, В1, В2, В9, Е, С, К. Він багатий мікроелементами (калій, фосфор, цинк, магній, марганцем), а також речовинами, що володіють антибактеріальними властивостями – фітонцидами. Унікальна рослина високо цінується завдяки сечогінній і глистогінній дії. Цибуля прискорює метаболізм, зміцнює потенцію, нормалізує кров’яний тиск, стимулює вироблення травного соку, знімає психічне і нервове напруження.

Часник у великих дозах містить вітаміни А, С, Е, К, В6, В12, селен, фітонциди, фосфор, залізо, аденозин. Він має потужні аналгезуючі, антисептичні, протизастудні, антиоксидантні властивості. Гострий продукт при регулярному вживанні знижує рівень поганого холестерину, знищує кишкових паразитів, стимулює травлення, полегшує перебіг бронхолегеневих захворювань, гальмує процеси старіння.

Якщо людина, не скривившись, здатна з’їсти кілька пекучих зубків часнику або півголовки цибулі, причини такої тяги можуть бути різноманітними. Одні є абсолютно безпечними для здоров’я, інші сигналізують про істотні відхилення в роботі організму.

Якщо постійно хочеться цибулі чи часнику – що це може означати

Підвищений холестерин

Гострих прянощів хочеться при порушеному ліпідному обміні і високому холестерині в кров’яному руслі. В’язкість крові підвищується, а на внутрішніх стінках судин формуються жирові відкладення, що поступово переростають в бляшки. Цибуля і часник сприяють розрідженню крові, очищають судини, перешкоджають утворенню тромбів. Виявивши себе за надмірним поїданням гострої їжі, слід здати аналізи на холестерин, і якщо діагноз підтвердиться, пройти відповідне лікування.

Дисфункція ендокринної системи

Основний компонент гострих продуктів – капсаїцин, алкалоїд, що активізує обмін речовин в організмі. При захворюваннях щитовидної залози метаболізм сповільнюється. Тому людину тягне на гострі страви, щоб побічно прискорити обмінні процеси.

Гельмінтоз

Від зараження паразитами не застраховані ні дорослі, ні діти. Гельмінти благополучно живуть і розмножуються в кишечнику, а іноді селяться в інших внутрішніх органах. Інтуїтивно людина бажає гострої їжі, щоб очиститися від глистів. Перець, цибуля, часник стимулюють продукцію шлункового соку і жовчі, що є хорошою профілактикою гельмінтозу.

Захворювання органів шлунково-кишкового тракту

Якщо постійно хочеться гострого, необхідно здати аналізи на рівень кислотності шлунка. Тяга до цибулі, перцю, часнику, гірчиці може вказувати на порушення секреторної функції органів травлення. Пекучі страви посилюють синтез ферментів, і з’їдена їжа (навіть важка) перетравлюється швидше і легше.

Перегрів

У спекотних країнах гостра їжа особливо цінується місцевим населенням. Це пов’язано з тим, що вона підсилює потовиділення, не даючи тілу перегріватися, і призводить до збільшення швидкості охолодження. У літню спеку тяжіння до імбиру, куркуми, перцю, цибулі і часнику – нормальне явище, закладене в людину самою природою.

Перепади кров’яного тиску

Пряні овочі нормалізують артеріальний тиск завдяки капсаїцину. Даний компонент крім позитивного впливу на метаболізм, розширює судини, що призводить до стабілізації показників.

Капсаїцин підсилює смак солі, тому страви з гострою цибулею і часником можна не солити. Сіль затримує вологу в організмі, що призводить до підвищення кров’яного тиску.

Інфекційні хвороби

Закладеність носа – перша ознака застуди. Так організм сигналізує, що йому необхідні природні ліки (цибуля або часник). Гострі прянощі усувають запалення, знімають набряклість, прискорюють виведення слизових скупчень. Якщо людина захворіла ГРЗ, ГРВІ, і їй дуже хочеться гострої їжі, не варто опиратися інстинктивним бажанням.

Увага! Цибуля і часник дають короткочасний ефект. Доповнити їх лікувальну дію слід медикаментозними засобами.

Похмілля

Після надмірного вживання алкоголю ввечері, багато людей на ранок помічають, що хочеться шкідливої, жирної, гострої їжі з великою кількістю цибулі і часнику. Це пов’язано з тим, що прянощі відволікають від болісного похмільного синдрому, прискорюють очищення організму від токсинів, надають енергію, але ефект від них зберігається недовго.

Депресія

Гострі овочі, приправи, прянощі сприяють виробленню гормону ендорфіну, заспокоюють нервову систему, стимулюють пам’ять, увагу, розумову роботу. При поганому, пригніченому настрої, стресі людина підсвідомо тягнеться до подібної їжі. Помічено, що любителі гострої їжі менше схильні до психозів і неврозів.

Скільки можна їсти цибулі

Насправді не існує певної цифри, яка вкаже на максимальне дозування ріпчастої цибулі на добу, але можна виділити, що при з ‘їданні 150 грамів на день ви отримаєте половину добової норми вітамінів А і С.

Ріпчаста цибуля не є калорійною (47 ккал на 100 грамів), проте є високоуглеводним продуктом. Він здатний посилити апетит, але допоможе швидкому засвоєнню їжі.

Шкода цибулі і часнику

Спеції не рекомендується вживати людям, які страждають підвищеною кислотністю шлунку і мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом. При вживанні великої кількості цибулі та часнику можуть настати приступи астми, підвищитися тиск і розвинутися тахікардія.

Зазвичай батьки вважають цибулю, як свіжу, так і варену, а також часник сумнівними продуктами для того, щоб пропонувати їх маленьким дітям. Чи дійсно краще утриматися від включення їх у раціон малюка, а якщо ні, то з якого віку починати готувати страви з цими овочами?

Користь і шкода часнику для дитячого організму

Часник здавна відомий своїми противірусними властивостями, його часто використовують для профілактики. Продукт має масу інших корисних якостей для дітей:

вживання в їжу часнику допомагає в профілактиці рахіту;

стимулює апетит дітей, які мало їдять;

застосовується як допоміжний засіб для лікування туберкульозу, в’язв, лихоманки;

допомагає в боротьбі з паразитами.

Слід пам’ятати, що часник не дарма називають «злим» продуктом: він може провокувати алергію, шлункові болі, дратуючи ніжні стінки дитячого шлунка. Деякі малюки скаржаться, що відчувають дискомфорт у деснах, прожевуючи часник, настільки сильний його сік.

З якого віку дітям дозволено давати часник?

У свіжому часнику, якщо вживати його в їжу, немає ніякої користі для маленької дитини з незміцнілим шлунком. Якщо немає ніяких протипоказань, пов’язаних з роботою ЖКТ, можна починати давати часник малюку починаючи з 9 місяців, але тільки після термообробки в поєднанні з іншими продуктами.

Свіжий часник можна пропонувати 4-річній дитині, але норма не повинна перевищувати 1 зубчик на день. Зрозуміло, давати гризти овоч в чистому вигляді не потрібно, а ось шматок чорного хліба, натертий часником і посипаний сіллю, малюки вважають ласощами і їдять із задоволенням.

В яких випадках часник категорично протипоказаний дитині?

Дітям до року категорично протипоказаний сирий часник в чистому вигляді, особливо якщо давати його натощак. Це може призвести до опіку слизової шлунка, а з часом – до розвитку гастриту та виразки. Малюкам, у яких є проблеми з ЖКТ і нирками або алергія, часник також протипоказаний. Заборонено як засіб від застуди закопувати сік часнику в ніс і вуха: навіть розбавлений водою, він має потужну дратівливу дію і може призвести до опіку слизової носа і розриву барабанної перепонки.

Ріпчаста і зелена цибуля і її користь для дітей

Користь сирої ріпчастої цибулі для дітей:

покращує апетит, допомагає роботі шлунку та підшлункової залози;

містить багатий набір вітамінів (аскорбінову кислоту, вітаміни В1, А, Е), а також мінерали (кальцій, фосфор, мідь, натрій, кобальт);

сприяє зміцненню стінок судин і володіє протираковими властивостями;

володіє противірусною і протигрибковою дією;

прискорює обмін речовин, знижує рівень холестерину;

цибуля з молоком і медом має заспокійливу дію і благотворно впливає на роботу нервової системи.

Можлива шкода:

сиру цибулю не варто їсти тим, у кого є проблеми з ЖКТ, оскільки гострий цибулевий сік дратує слизову;

не варто пропонувати його дітям, які ще не навчилися пережовувати їжу.

Варена ріпчаста цибуля втрачає більшу частину корисних властивостей, а фітонциди, що володіють протимікробною дією, руйнуються повністю, вітаміни – майже повністю. Однак у вживанні вареної цибулі є користь: вона покращує травлення і, завдяки клітковині, допомагає роботі кишківника. Крім цього, знижує рівень цукру в крові і допомагає роботі серця завдяки калію в складі.

Зелена цибуля в сирому вигляді також корисна, як і ріпчаста, але більше підходить дітям для їжі. Вітамінів і мінералів у ній більше, а ось фітонцидів менше.

З якого віку дитині можна давати цибулю – свіжу і варену?

Дітям до року можна пропонувати тільки варену цибулю. Вводити її в прикорм можна після того, як дитина спробує основні овочі: броколі, кабачок, морква, картопля тощо. Педіатри радять це робити не раніше 8 місяців.

Сиру цибулю можна давати після 3-х років, якщо у малюка немає алергії, проблем з ЖКТ, порушень у роботі нирок, підшлункової залози. Рекомендується давати її дитині не в чистому вигляді, а в складі страв, наприклад салатів. У цьому випадку знижується негативний вплив на слизову шлунка, і разом з тим дитина отримує всі корисні речовини. Денна норма – не більше 1 цибулини, розділеної на кілька прийомів їжі.

Діти люблять жувати зелену цибулю – не варто забороняти, якщо вони починають це робити раніше 3-х років, так як властивості продукту надають корисну дію на десни і зуби. Важливо стежити, щоб дитина ласувала пір’ячками після їжі, щоб зменшити дратівливу дію на стінки шлунку.

Як усунути запах цибулі?

У складі ріпчастої цибулі містяться сполуки сірки, які викликають сльози при нарізці і запах після вживання. Для того щоб уникнути випаровування сірки, потрібно дотримуватися деяких правил:

Намагайтеся зберігати цибулини в холодильнику.

Перед нарізкою змочіть ніж холодною водою і при шинковці цибулі використовуйте дуже тонкий і гострий ніж, він менше травмує стінки, що не дає відлетучуватися газу.

Після вживання продукту тривалий час залишається запах з рота. Вирішити цю проблему допоможуть мигдальний, грецький або кедові горіхи, з ‘їдені після цибулі. Також можна випити склянку молока після їжі.

Один з ефективних способів позбутися неприємного запаху – повільне жування гілочки кропу або петрушки відразу після їжі.

Посуд також здатний увібрати неприємний запах цибулі. Для того щоб уникнути запаху з каструлі, прокип ‘ятіть у ній воду з додаванням 2 столових ложок оцту. Щоб уникнути запаху від столових приладів, потрібно просто протерти їх кухонною сіллю.

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