Як покращити травлення в домашніх умовах: список корисних продуктів та порад

Існує велика кількість продуктів харчування, які можуть покращити травлення, що відбувається завдяки їхньому складу та корисним властивостям.

Про це розповідає ТСН, передає НСН.

Існує багато продуктів харчування, які можуть покращити травлення. І відбувається це завдяки їхньому складу та властивостям. Зокрема, фрукти та овочі містять велику кількість волокон, які сприяють нормальному функціонуванню кишківника та полегшують травлення. Особливо корисні: банани, яблука, груші, ягоди, броколі, шпинат, морква та квасоля.

Крім того, покращити травлення можуть і злакові. Зокрема, овес, цільнозерновий хліб, буряк і квасоля, які також містять велику кількість волокон і сприяють здоровому травленню.

Не можна обійти стороною й гречку, яка є цінним джерелом вітамінів та мінералів, а ще містить велику кількість розчинних волокон. Вони, своєю чергою, покращують роботу кишківника. Вівсянка також має максимально корисний ефект. Її потрібно обирати цільнозернову, яка вариться не менше п’яти хвилин. У ній багато клітковини, що стимулює роботу кишківника.

Які прибіотики покращують травлення

Прибіотики також можуть сприяти покращенню травлення. Наприклад, йогурт, кефір та квасоля – вони допомагають зберігати баланс мікрофлори у кишківник.

Неочікувано корисні продукти для травлення

Цікаво і те, що імбир також має корисні властивості та може зменшити запалення у кишківнику та полегшити травлення. Водночас зелений чай, який має у своєму складі антиоксиданти, сприяє здоровому травленню.

А якщо ви полюбляєте рибу, особливо жирні види, такі як лосось, макрель та сардини, ви також можете посприяти покращенню травлення. Відбувається це за рахунок того, що риба містить важливий елемент – омегу-3 та жирні кислоти.

Окремо звернемо увагу на цвітну капусту. Вона активізує процеси травлення та значно знижує ризик утворення запальних процесів.

Проте якщо ви хочете підійти до питання покращення травлення максимально практично та правильно, варто звернутися до дієтолога, який зможе професійно збалансувати ваш раціон та внести в нього важливі корективи.

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