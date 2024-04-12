Не усі рослини можуть бути добрими сусідами, бо таке сусідство пригнічує їхнє зростання та відбиратиме поживні речовини. Які рослини не можна садити поряд на городі

Про це повідомляє НСН з посиланням на Real simple.

Помідори та огірки

Помідори та огірки не можна садити поруч, інакше обидва будуть погано плодоносити.

Причина в тому, що огірки люблять рясний полив і самі виділяють багато вологи з листя. А помідорам висока вологість не потрібна. Через неї цей овоч може гнити.

Часник з іншими овочами

Ччасник краще не садити поряд з іншими овочами.

Він накопичує сірку в ґрунті, і це загальмує ріст бобових, квасолі та гороху, а також багатьох інших овочів.

Які рослини не можна садити поряд на городі

Кабачки і огірки

Не варто садити дині і кавуни, а також огірки поруч із кабачками. Виявилось, що у цих рослин спільні грибкові захворювання, тому їх краще розділити.

Також кабачки погані сусіди патисонам і гарбузам.

Найкраще кабачки посадити біля цибулі, буряка, помідорів, редьки та кукурудзи.

Цибулинні рослини

Лілії та тюльпани потрібно садити якнайдалі одне від одного. Такі рослини мають загальні хвороби, тому на них нападають одні й ті самі шкідники.

Якщо їх садити на невеликому просторі, можна отримати просто розсадник інфекцій.

Морква і петрушка

Морква матиме гіркий присмак, якщо посадити її біля петрушки та хріну. Також не радять садити моркву на грядці з буряком.

Також моркву не можна сіяти в тіні дерев, бо вона любить світло.

Соняшник

Коріння соняшників виділяє речовину, яка перешкоджає зростанню сусідніх рослин. Крім того, шкаралупа насіння соняшника містить речовини, які можуть зашкодити росту інших рослин.

До того ж соняшники можуть затінювати інші рослини.

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