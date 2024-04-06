Весна набирає силу, і актуальним для багатьох стало питання: що посадити на городі у квітні. Розповідаємо детально.

Як тільки розмерзнеться і підсохне ґрунт, на городі можна розбивати грядки і приступати до посадки овочів або зелені.

Холодостійкі культури сіють, коли вночі вже немає сильних морозів і ґрунт на глибині 5 см прогрівається до 3-5°С. Рослини, які бояться холоду, висівають у ґрунт після того, як ґрунт прогріється до 15°С.

Що можна посіяти та посадити на городі у квітні

Овочі та терміни їх посадки

З овочів найкращими кандидатами на посадку у квітні є: картопля, редиска, морква, капуста, корінь пастернаку, селера, цибуля-сівок, листова гірчиця, буряк, горох, ревінь, полуниця.

А от томати, баклажани, перці, огірки можна посадити в ґрунт, але тільки в теплицях. Для раннього висаджування у відкритий ґрунт ці культури не підходять. У крайньому випадку, якщо весна тепла, можна ризикнути і посадити ці овочі в останні дні квітня. Але краще все ж дочекатися травня.

Полуниця

Час, коли найкраще садити полуницю, потрібно визначити, виходячи з погодних умов. Для розсади полуниці мінімально допустима температура вдень має бути +10 градусів, уночі +5. Від цього залежить те, наскільки добре приживеться розсада і коли почне давати добрий урожай. Для додаткового захисту від зайвої вологи та холодів можна використовувати агротекстиль.

Зелень

Багато садівників в Україні займаються вирощуванням зелені саме у квітні, з першим приходом тепла. Зелень у цей період весни проростає максимально швидко – лише за кілька тижнів. У квітні можна садити таку зелень, яка не боїться перепадів температур, що притаманно цього місяця. Особливо вдало проростає кріп, салатний лист, зелена цибуля, рукола, буряк листовий (мангольд), шпинат, щавель.

Перед посадкою зелені в грунт слід дотримуватися наступних кроків:

якщо ґрунт промерз або на грядці є сніг – прогрійте ґрунт кип’яченою водою за допомогою ковшика, потім можна встановлювати дуги для плівки.

кріп та цибуля добре переносять холод, але борозни перед їх посадкою краще присипати золою у співвідношенні 1 метр борозенки – півсклянки золи.

Не варто садити насіння надто глибоко. Після посадки бажано застосувати біле агроволокно для городу невеликої щільності (17-23 мкм), закріпивши цеглою по краях. Воно послужить чудовим захистом від вітру та холоду.

Нижче детальніше про деякі рослини, які можна саджати у квітні

Картопля

Досвідчені городники кажуть, що садити картоплю у відкритий ґрунт потрібно, щойно земля прогріється до +7-10 градусів Цельсія, і середньодобова температура має бути такою ж. Якщо почати висаджувати культуру раніше (у березні), то саджанці, найімовірніше, замерзнуть.

За старих часів, коли в людей не було ніяких прогнозів погоди й термометрів, вони орієнтувалися за деревами – вважалося, що коли береза розпускає своє зелене листя, можна починати висаджувати картоплю. Ба більше, обов’язково дивіться на погодні умови, коли не можна садити картоплю – у період злив і холодів, для цього підійдуть тільки сонячні сухі дні.

Щодо термінів висадки, варто орієнтуватися на сорт картоплі. Наприклад, ранні сорти можна висаджувати, щойно настануть перші теплі дні. Зібрати врожай вийде через 55-60 днів після посадки. Середньоранні сорти садять із середини травня і збирають через 65-80 днів після посадки. Середньостиглу картоплю садять на початку травня і збирають урожай через 80-95 днів. Середньопізній сорт висаджують у середині або наприкінці травня, а викопують через 95-110 днів. Пізньостиглу картоплю, яка стійка до заморозків, садять ближче до літа і збирають через 120 днів.

Для того щоб зібрати гарний урожай, важливо не тільки врахувати терміни, а й з’ясувати, на яку глибину садити картоплю, а також загальну процедуру посадки. Грядка для картоплі повинна добре освітлюватися сонцем, її потрібно перекопати і прибрати бур’яни. На кожен квадратний метр потрібно додати 8-10 кг компосту, перегною або іншого добрива.

Далі – взяти пророслу картоплю, викопати лунки глибиною 10 см і розмістити туди коренеплоди паростками вгору. Між кожною картоплею має бути відстань 30 см, а між рядами – по 70 см, після того, як усіх правил буде дотримано, можна закопувати лунки. Відразу після посадки поливати картоплю не потрібно, далі можна робити це 1 раз на 7-10 днів. Як тільки з’являться бутони, бажано зволожувати посадки кожні 2 дні.

Редис

Виберіть для редиски захищену від вітру та достатньо освітлену ділянку з родючим нейтральним ґрунтом. Добре, якщо раніше там росли бобові культури, картопля, томати чи огірки. А ось всі види капусти, ріпа та бруква – погані попередники для редиски.

Залежно від погодних умов редис сіють у відкритий ґрунт з другої половини квітня до кінця травня (літні сорти). А наприкінці липня – на початку серпня насіння висівають повторно, щоб зібрати врожай восени.

Для кращого проростання насіння редису замочують у воді чи розчині будь-якого стимулятора росту (за інструкцією). Після чого опускають у землю на глибину 1,5-2,5 см. Відстань між рядами має становити 20-30 см, а між насінням у ряду – 3-5 см. Насіння присипають торфом, гряди злегка ущільнюють і поливають. При температурі повітря близько 18 ° С сходи з’являються на 6-7 день.

Ріпа

Ріпа віддає перевагу легким суглинистим грунтам з pH 6-7. Найбільш підходящі попередники – ті ж, що й у редиски. При квітневому посіві ріпи врожай збирають влітку, а червні її сіють повторно для отримання коренеплодів, які можна покласти на зберігання.

Насіння сіють у борозенки на глибину 1-2 см, між рядами витримують відстань 20 см. Ґрунт злегка утрамбовують, поливають і мульчують перегноєм. Сходи з’являються на 5-6 день після посіву. Через 2 тижні після появи сходів рослини проріджують так, щоб між ними була відстань 10-12 см.

Редька

Для редьки вибирають ділянку з родючим, суглинистим, вологим і багатим перегноєм ґрунтом. Важливо, щоб минулого сезону там не росли капуста, редиска, бруква та ріпа. Щоб отримати врожай влітку, редьку сіють у відкритий ґрунт у другій половині квітня, а для зимового зберігання висівають із другої половини червня до середини липня.

Насіння редьки сіють у борозенки (зроблені на зволоженому ґрунті) на глибину 1,5-2 см групами по 3 штуки. Відстань між борозенками має бути близько 30 см, а між групами насіння – 15-20 см. Сходи з’являються через кілька днів. На 6-7 день у кожній групі сіянців потрібно залишити по одному найсильнішому паростку.

Редька благополучно витримує короткочасні заморозки до -5 ° С, тому в регіонах з м’яким кліматом її можна сіяти на початку квітня.

Морква

Морква добре росте на супіщаних та легких суглинистих ґрунтах з рН 5,5-6,5. Хороші попередники для цієї культури – огірок, томат, цибуля, картопля, бобові та зелень. Не варто вирощувати моркву після пастернаку та селери, а повертати її на колишнє місце можна лише через 4-5 років.

Щоб отримати ранній урожай моркви, насіння сіють в останню декаду квітня, а при вирощуванні коренеплодів для тривалого зберігання – у першій половині травня.

Перед посівом ґрунт ретельно перекопують, а потім ущільнюють і роблять борозенки, витримуючи відстань 15-20 см. Насіння висівають з інтервалом 3-7 см на глибину 2-3 см. Після посіву ґрунт ущільнюють і поливають.

Сходи моркви з’являються лише на 15-20 день. Щоб прискорити процес, грядки рекомендується вкрити спанбондом. Крім того, краще висівати насіння, попередньо замочене у воді.

Горох

Горох висівають наприкінці квітня. Найкращі попередники для цієї культури – огірки, гарбуз, картопля та капуста. Перед посівом насіння пророщують у вологій тканині, а на грядці в борозенки вносять компост, 15 г сечовини і 1/2 ч.л. борної кислоти (з розрахунку 1 кв.м).

Насіння сіють на глибину 3 см (на легких піщаних ґрунтах) або 5 см (на глинистому грунті) у попередньо виконані борозенки, між якими має бути відстань 50-60 см. Горошини сіють з інтервалом 5 см, присипають землею, добре ущільнюють і поливають. Сходи зазвичай з’являються через 1-2 тижні після посіву.

Біб

Насіння бобів проростає при температурі 3-4°С, сіянці благополучно переносять короткочасне зниження температури до -4°С. Алгоритм посіву боба майже не відрізняється від посіву гороху. Відстань між рядами теж має бути 50-60 см, проте між рослинами рекомендується витримувати 10-12 см, а насіння закладати на глибину 6-8 см.

Селера

Безрозсадним способом можна виростити ранньостиглу листову і черешкову селеру. Насіння сіють у ґрунт після 20 квітня. Його попередньо замочують протягом доби у воді кімнатної температури. Це прискорює проростання. Посів роблять у заздалегідь підготовлені борозенки на глибину 0,5-1 см.

Кореневу селеру вирощують розсадним способом, при цьому насіння сіють у березні.

Якщо ви не встигли посіяти в березні найбільш холодостійкі зелені та овочеві культури (цибуля-чорнушка, пастернак, петрушка, кріп), зробіть це у квітні.

Яке насіння квітів можна сіяти у відкритий ґрунт у квітні

Що саджають у квітні любителі квітів? Першу половину місяця квітникари використовують для підготовки ґрунту (перекопування), а другу, безпосередньо, для посіву насіння. Підживлення для рослин мінеральними добривами (торф, гній, компост) роблять перед посадкою за 5 тижнів. У період з 7 по 13, 16-18, 25 числа можна сіяти насіння, а пересадку та пікіровку краще робити з 9-13, 22-25 числа.

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