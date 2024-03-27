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Місячний посівний календар на квітень 2024: що та коли сіяти

Журналіст
Місячний посівний календар на квітень 2024: що та коли сіяти

Місячний посівний календар на квітень допоможе дізнатися про найкращі дні для робіт на городі.

Про це йдеться на сайті «Новини.Live», передає НСН.

Місячний посівний календар на квітень: сприятливі дні

  • Посіяти насіння овочів на розсаду: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 та 25-30 квітня.
  • Проводити будь-які роботи з ґрунтом: 3-5, 7-9, 24, 25 квітня.
  • Пророщувати насіння: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 квітня.
  • Проріджувати та пікірувати: 1, 2, 21, 22, 29, 30 квітня.
  • Поливати грядки та сад: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 квітня.
  • Вносити органічні добрива: 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 квітня.
  • Вносити мінеральні добрива: 10, 11, 14, 15 квітня.
  • Обрізати, омолоджувати, формувати дерева: 8, 24-30 квітня.
  • Проводити компостування: 14, 15, 24 квітня.
  • Пасинкувати та прищеплювати: 8, 10, 11, 14, 15, 21-23 квітня.
  • Боротися зі шкідниками та хворобами: 3-5, 7, 8, 12, 13 квітня.
  • Захищати сад і город від гризунів: 12, 13, 19, 20 квітня.
  • Проводити профілактичну обробку: 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26-28 квітня.
  • Проводити на ділянці прибирання та займатися ремонтом інструментів: 3, 4, 7, 8, 16-28 квітня.

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Місячний посівний календар на квітень: не сприятливі дні

Не сприятиливими днями будуть 3, 4, 7, 8, 9 та 24 квітня. Ці дні краще присвятити іншим справам, які не пов’язані з городиною або садівництвом. Оскільки в цей час рослини ослаблені й будь-які маніпуляції можуть нанести їм більше шкоди ніж користі.

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Що можна саджати і сіяти  у квітні:

  • картопля, топінамбур — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • морква, буряк, ріпа, селера (корінь) — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • томати — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • огірки — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • перець (гіркий, солодкий) — 12, 13, 18, 19 квітня;
  • цибуляна зелень (перо), цибуля-сівок — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • цибуля ріпка, часник, хрін — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29 квітня;
  • капуста (у т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 28, 29 квітня;
  • баклажани — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • кабачки, патисони, гарбуз — 12, 13, 18, 19, 20, 21 квітня;
  • горох, боби, квасоля — 5, 6, 14, 15, 16 16 квітня;
  • редис, редька, дайкон — 5, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23 квітня;
  • зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 12, 13, 18, 19 квітня;
  • суниця, полуниця — 16 квітня.

 

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