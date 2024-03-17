Коли та як обрізати малину навесні: важливі правила та поради

Якщо регулярно обрізати малину, то кущі будуть краще рости і давати багатий урожай. Але в цій справі є свої тонкощі та хитрощі.

Про це розповідає ТСН, передає НСН.

Обрізка малини навесні потрібна для перерозподілу поживних речовин із верхівкових частин стебла в бічні гілки, для їх росту та формування. Молоді пагони культури підрізають на кілька сантиметрів, а верхівки з погано сформованими або замерзлими в холодний період бруньками, видаляють.

Коли обрізати малину навесні

Через погодні умови, що часто змінюються в регіонах України, складно точно визначити конкретний термін, коли обрізати малину навесні.

Перший раз обрізати малину можна як тільки зійде сніг, але земля ще не встигла прогрітися. Найкраще це робити, коли температура вдень стане стабільною та не опускатиметься нижче +5º С. Саме в цей час і потрібно зробити санітарну обрізку малини.

Важливо, обрізати малину можна до тих пір, поки пагони ще не почали розпускатися. Після початку зростання молодих бічних гілок краще припинити обрізання або перенести її на пізніший термін.

Як обрізати малину навесні

Засохлі гілочки — ознака незрілих або обморожених паростків. Здорова гілка та брунька будуть зеленими на зрізі, “мертві” будуть коричневими та ламкими.

В першу чергу зрізати необхідно все підмерзлі, обламані пагони малини.

Також потрібно обрізати верхівки гарних та здорових пагонів. Вони у майбутньому дадуть гарний урожай. Бажано обрізати верхівку до справжньої «живої» бруньки, не залишаючи пеньок.

Усі гілки рекомендується укоротити) на 10–20 см для активації зростання пагонів із пазушних бруньок.

Кущ малини має бути від одного до півтора метра у висоту, аби не гнути гілки при збиранні урожаю.

Посадку потрібно прорідити, залишивши на одному погонному метрі не більш як 15-20 найсильніших пагонів. Всі інші зрізати, щоб кущі не загущувалися і не слабшали через брак поживних речовин.

Якщо хочете, щоб малина дозрівала не вся одночасно, а протягом всього літа, потрібно обрізати кущі на різну висоту. Третину кущів обріжте на 10-15 см, другу третину – на половину висоти рослин. Частину, що залишилася, обріжте так, щоб на кущиках залишилися пагони довжиною 15-20 см.

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