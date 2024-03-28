Які рослини не можна обрізати навесні – 4 фаворити саду

Весна – найкращий час для обрізання декоративних рослин, але, як стверджують садові експерти, не всіх. Деякі рослини не можна обрізати навесні

Які з них не можна обрізати навесні, розповідає Gardening know how, передає НСН.

Навіщо потрібне обрізування

Багато ландшафтних чагарників і дерев слід обрізати навесні. До них належать вічнозелені рослини, троянди, фруктові дерева, більшість виноградних лоз, чагарники, які розрослися, і листяні рослини, що цвітуть влітку. Щорічне обрізування – основний догляд за рослиною.

Якщо не обрізати рослини, кущі стануть надто великими чи безладними, а цвітіння зменшиться. Якщо у якогось дерева чи чагарника зламані гілки або воно захворіло, відмова від обрізування може призвести навіть до загибелі рослин.

Чому деякі рослини не можна обрізати навесні

Не всі садові рослини зав’язують квіткові бруньки одночасно. Вічнозелені рослини, троянди, фруктові дерева та багаторічні рослини з літнім цвітінням, закладають квіткові бруньки на новій деревині, тобто на гнучких зелених пагонах, які з’являються на рослині на початку вегетаційного періоду. Обрізування цих рослин провесною не зменшить колір, а, швидше, сприятиме зростанню нової деревини, що призведе до збільшення кількості пуп’янків і квітів. Ці рослини зазвичай цвітуть улітку.

Але деякі рослини закладають квіткові бруньки на старій деревині, та такій, що росла у попередньому сезоні. Ці пуп’янки з’явилися на стеблах або гілках торік і навесні якраз готові до цвітіння. Якщо ви підріжете ці кущі навесні, ви обов’язково зріжете квіткові пуп’янки і зменшите цвітіння. Обрізати ці рослини навесні можна лише тоді, коли їхні гілки пошкоджені чи хворі.

Що стосується листяних дерев, то ті, що розпускаються навесні, не слід обрізати. Їм потрібне це нове листя, щоб живити нове зростання.

Загальне правило таке: якщо рослина зацвітає до травня, навесні її не обрізайте. Ось кілька фаворитів саду, які не слід обрізати навесні. Зверніть увагу, що найкращий час для обрізування цих чагарників — одразу після цвітіння.

Азалія

Якщо вам подобається цвітіння азалії, не обрізайте її навесні. Азалія — це чагарник, який цвіте навесні, а це означає, що квіткові бруньки у них зав’язуються минулого літа. Азалії можуть бути вічнозеленими або листопадними чагарниками, їх слід обрізати відразу після цвітіння.

Дуболиста гортензія

Гортензії складніше обрізати, тому що деякі види цвітуть на новій деревині, а деякі – на старій. Дуболиста гортензія — багаторічний чагарник з великими гронами довгастих квіткових волотей, що цвітуть на старій деревині. Це рослини, які потрібно обрізати восени. Не обрізайте дуболисту гортензію доти, поки квіти не в’януть, хоча мертві або хворі гілки можна обрізати щоразу, коли ви їх побачите.

Бузок

Бузок — популярний декоративний чагарник у ландшафтному дизайні, який перетворює будь-який сад на чудове місце завдяки своєму ефектному цвітінню. Пізньої весни кущі наповнюються надзвичайно ароматними квітковими гронами — фіолетовими, рожевими або білими. Бузок – багаторічні чагарники. Їм потрібна хороша циркуляція повітря, і вони найкраще ростуть на сонячних місцях, у вологому, добре дренованому, лужному ґрунті. Обрізати кущі бузку слід на початку літа після того, як квіти відцвітуть.

Форзиція

Форзиція – рід листопадних квітучих чагарників, що належать до оливкових сімейств. Ці багаторічні рослини, що швидко ростуть, не потребують особливого догляду, мають витончену, прямостійну, вигнуту форму. Вони відомі своїми довгими гілками, які напровесні покриваються яскраво-жовтими квітами. Квітки форзиції передують листям. Обрізання форзиції слід проводити влітку, після того, як квітки відцвітуть. Садіть форзицію у сонячному місці та з чудовим дренажем.

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