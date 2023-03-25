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Скільки будуть коштувати яйця на Великдень та коли очікувати падіння цін

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Скільки будуть коштувати яйця на Великдень та коли очікувати падіння цін

Ціни на яйця в Україні тримаються на рекордно високому рівні вже півроку. Скільки коштуватимуть яйця на Великдень і коли вони почнуть дешевшати

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), повідомляє НСН

“Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року”, – зазначила вона.

Скільки будуть коштувати яйця на Великдень

Скільки будуть коштувати яйця на Великдень та коли очікувати падіння цін

За її словами, при оптимістичному сценарії, ціна на яйця до Великодніх свят, до яких залишилося 3 тижні, залишаться на поточному рівні. При песимістичному – зросте, але не більше ніж на 10-15%.

“Все-таки цього року маємо дуже високу ціну на даний продукт, і ще більше зростання “не пропустить” купівельна спроможність українців”, – вважає Литвин.

А от вже після Великодня можна буде спостерігати поступове зниження ціни через зменшення попиту на яйця та поступове збільшення пропозиції від домогосподарств (які в Україні виробляють близько половини всього обсягу).

“Вже на початку літа ціна на яйця може знизитися на 30-35% від поточної ціни, тобто становити 45-50 грн за 10 штук”, – прогнозує аналітик УКАБ.

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Скільки будуть коштувати яйця на Великдень та коли очікувати падіння цін Встановити додаток

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