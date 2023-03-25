Скільки будуть коштувати яйця на Великдень та коли очікувати падіння цін

Ціни на яйця в Україні тримаються на рекордно високому рівні вже півроку. Скільки коштуватимуть яйця на Великдень і коли вони почнуть дешевшати

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), повідомляє НСН

“Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на даний продукт протягом року”, – зазначила вона.

Скільки будуть коштувати яйця на Великдень

За її словами, при оптимістичному сценарії, ціна на яйця до Великодніх свят, до яких залишилося 3 тижні, залишаться на поточному рівні. При песимістичному – зросте, але не більше ніж на 10-15%.

“Все-таки цього року маємо дуже високу ціну на даний продукт, і ще більше зростання “не пропустить” купівельна спроможність українців”, – вважає Литвин.

А от вже після Великодня можна буде спостерігати поступове зниження ціни через зменшення попиту на яйця та поступове збільшення пропозиції від домогосподарств (які в Україні виробляють близько половини всього обсягу).

“Вже на початку літа ціна на яйця може знизитися на 30-35% від поточної ціни, тобто становити 45-50 грн за 10 штук”, – прогнозує аналітик УКАБ.

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