Шарлотка з яблуками на сковороді – готувати простіше простого

Яблука із ніжним бісквітним тістом поєднуються в неймовірно смачну шарлотку. А шарлотка з яблуками на сковороді готується дуже швидко і легко

Коли хочеться порадувати сім’ю смачною домашньою випічкою, а часу на випікання складних тортів немає, приготуйте шарлотку. Це пиріг з яблуками, безперечним плюсом якого є простота приготування. Щоби ще більше спростити весь процес, зробіть його на плиті.

НСН з посиланням на Апостроф озповідає, як приготувати яблучний пиріг на сковороді, не використовуючи духовку.

Інгредієнти: яйця (1 шт.), цукор (4-5 ст.л.), ванільний цукор (10 г), кефір (160 мл), олія (30 мл), борошно (150 мл), розпушувач (10 г), яблука (2-3 шт.).

Шарлотка з яблуками на сковороді – приготування:

У глибоку миску вбийте яйце, додайте цукор, ванільний цукор і добре перемішайте виделкою, доки маса не побіліє. Далі влийте кефір, рафіновану олію і ще раз ретельно перемішайте.

Борошно з’єднайте з розпушувачем і поступово введіть яєчно-кефірну суміш, зробивши в центрі невелику вирву. Замісіть тісто, використовуючи силіконову лопатку. Консистенція має бути такою як на густі оладки.

Три середні або два великі яблука промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Зріжте шкірку, видаліть серцевину та наріжте на невеликі шматочки.

Підготовлені яблука додайте в тісто для шарлотки і добре перемішайте.

Дно та боки сковороди діаметром 24 см змастіть олією. На дно викладіть пергаментний папір і також змастіть його олією. Викладіть тісто і розрівняйте лопаткою. Накрийте кришкою і поставте на плиту.

Готуйте яблучний пиріг на сковороді 20-30 хвилин на мінімальному вогні. У процесі приготування не відкривайте кришку. Готовність шарлотки перевіряйте зубочисткою або дерев’яною шпажкою, вона має бути сухою, без залишків тіста.

Дістаньте пиріг на тарілку вгору дном, акуратно зніміть пергамент. За бажанням посипте цукровою пудрою.

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