Якщо ви любите сирні десерти, пропонуємо вам спробувати приготувати чизкейк без випічки.

Щоб приготувати смачний, ароматний та красивий десерт потрібно витратити приблизно 40 хвилин часу. Але для повноцінності він повинен захолонути, а на це потрібно мінімум ще дві години. В ідеалі чизкейк повинен постояти в холодильнику приблизно 8 год. Тоді ви отримаєте досконалий смаколик, який сподобається всім любителям солодощів.

Чизкейк без випічки – потрібні інгредієнти

Печиво пряжене – 350 г.

Вершкове масло – 125 г.

Сир – 700 г.

Вершки – 150 мл.

Згущене молоко – 300 г.

Ванільний цукор – 10 г.

Желатин – 30 г.

Молоко – 125 мл.

Покроковий рецепт приготування з фото

На першому етапі приготування нам знадобиться печиво. Його потрібно максимально подрібнити до однорідності, тобто до малесеньких крихт.

Після цього нам необхідне вершкове масло. Його ми розтоплюємо на водяній бані або в мікрохвильовці і виливаємо до подрібненого печива. Перемішуємо ці два компоненти.

Тепер беремо форму для нашого десерту. Застеляємо її харчовою плівкою і всипаємо туди печиво з маслом. Гарненько його утрамбовуємо. Основа для чизкейка готова, тому поки її відставляємо.

Далі у невелику тарілку висипаємо желатин і заливаємо його холодним молоком. Перемішуємо суміш і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб желатин гарненько «набух».

Зараз приготуємо сирну начинку. Для цього в чашу блендера відправляємо сир, ванільний цукор, згущене молоко та вершки будь-якої жирності. Збиваємо однорідну сирну масу.

Тепер підігріваємо желатин на водяній бані (але ні в якому разі не доводимо до кипіння). Маленькою цівкою вливаємо його в сирну основу і знову збиваємо до однорідності.

Сирну основу відправляємо у формочку. Щоб десерт захолонув, його потрібно відправити в холодильник мінімум на 2 год, а в ідеалі – на 8-10.

За цей час десерт захолов, тому знімаємо кільце і забираємо харчову плівку. За бажанням прикрашаємо страву.

Десерт готовий! Смачного!

Джерело: FoodOboz

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