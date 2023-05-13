Що приготувати швидко і смачно – 7 страв із простих продуктів

Що можна приготувати швидко, щоб було смачно і бюджетно. НСН пропонує 7 страв із простих продуктів.

Паста з шинкою та помідорами

Ідеальний рецепт, як зробити вечерю за 15 хвилин.

Тобі знадобиться: 250 г пасти, 4 часникові зубчики, 16 шматочків шинки або бекону, 600 г чері.

Приготування: Відправ макарони в каструлю для варіння. Поки локшина готується, обсмаж часник (не подрібнюючи) і шинку протягом 3 хвилин, потім додай розрізані навпіл чері та просмаж продукти ще 5 хвилин. Дістань часник і змішай готову пасту з соусом у сковороді.

Курка у вершковому соусі

Ця легка страва підійде на вечерю.

Тобі знадобиться: 4 невеликі курячі філе, склянка 20% вершків, по щіпці меленого часнику, перцю і сухих трав.

Приготування: Добре натри курку сумішшю приправ і часнику. Розігрій сковороду з невеликою кількістю олії та виклади м’ясо, обсмаж до легкої скоринки. Не вимикаючи вогонь, налий вершки, додай сіль та перець, потім накрий кришкою та протушкуй інгредієнти ще 5-7 хвилин.

Броколі у клярі

Смачна, проста і швидка у приготуванні страв з корисних інгредієнтів.

Тобі знадобиться: 350 г броколі, 2 яйця, 80 г борошна, 80 мл рослинної олії, спеції.

Приготування: Відділи суцвіття один від одного і ретельно промий їх під гарячою водою. Збий яйця, протруси борошно на окремій тарілці і присолили його. Прогрій у каструлі або сковороді з високими бортами олію. Вмокни броколі у борошно, потім в яйце і знову в борошно. Поклади на пательню і просмаж суцвіття 7-10 хвилин.

Сирні мафіни з куркою

Ця страва не тільки чудово втамовує голод, а й тішить око.

Тобі знадобиться: 2 курячі філе, склянка натертого твердого сиру, по півсклянки борошна та молока, 2 яйця, 80 г сметани, зелень.

Приготування: Постав м’ясо варитися, а в цей час змішай сир, сметану, молоко та яйця, посоли. Полий цією сумішшю готову курку, порізану на маленькі шматочки, додай борошно та зелень. Наповни отриманою субстанцією форми для кексів і випікай 15 хвилин при 180 градусах.

Спаржа у беконі

Дивовижне поєднання хрумкого бекону та ніжної спаржі. Готується дуже швидко.

Тобі знадобиться: 20 паличок спаржі, 3 шматочки бекону, олія для смаження.

Приготування: Промий спаржу і провари її в окропі 5 хвилин, потім виклади палички на серветку, щоб вона ввібрала вологу. Розріж бекон на тонкі смужки та оберни навколо спаржі по спіралі. Обсмаж блюдо до появи скоринки на беконі.

Картопляний омлет

Коли холодильник не тішить різноманітністю та великою кількістю продуктів, ситуацію рятує картопля.

Тобі знадобиться: 2 картоплі, 1 яйце, 30 г вершкового масла, спеції.

Приготування: Картоплю очисти та подрібни на великій тертці. Додай яйце та спеції, ретельно перемішай. Підсмаж суміш з обох боків до рум’яної скоринки. Як варіант, можна запекти у духовці.

Гречаники із фаршем

Коли готувати і гарнір, і м’ясо на вечерю немає часу, спробуй ці поживні гречаники.

Тобі знадобиться: півкіло курячого фаршу, склянка гречки, цибулина, пара яєць, 1 морква, кріп або петрушка.

Приготування: Почни варити крупу, потім змішай подрібнену цибулю з яйцями, кропом та фаршем. Дрібно натри моркву і протушкуй до м’якого стану. Додай її та гречку в приготовлену м’ясну суміш. Намочивши руки, сформуй із фаршу котлети. Обсмаж їх на повільному вогні з обох боків до рум’яності.

Смачного!

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