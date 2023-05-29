Які продукти найнебезпечніші у світі – список з 5 найменувань

Які продукти найнебезпечніші у світі і які з них вживають в їжу українці. Попри те, що ці продукти можуть нашкодити, їх все одно купують і їдять.

Про це пише НСН з посиланням на РБК-Україна.

Риба фугу

Це популярна в Японії риба, з якої готувати страви можуть лише професіонали. Інакше вона може вбити, адже містить смертельну отруту.

У рибі фугу міститься небезпечна речовина – тетродотоксин, яка надзвичайно швидко всмоктується і призводить до плачевних наслідків. Ви можете не знати, але тетродотоксин є отруйнішим за більш відомий токсин – ціанід.

Шеф-кухарі проходять серйозну підготовку протягом декількох років, перш ніж їм дозволяється готувати рибу та подавати її клієнтам. Щоб страва стала безпечною, кухарі акуратно видаляють отруйні частини риби – мозок, шкіру, очі, печінку та кишківник.

Сир касу марцу

Цей делікатес з острова Сардинія внесений до Книги рекордів Гіннеса, як найнебезпечніший сир у світі. Ба, більше, на території Європейського Союзу продаж цього сиру офіційно заборонений.

І не дивно, адже навіть у перекладі casu marzu означає “гнилий сир”, в розмовній мові також використовують вислів “червивий сир”.

Поки ви їсте його, на вас можуть вистрибнути личинки сирних мух. Звучить огидно, але на батьківщині сир вважається справжнім делікатесом.

Касу марцу виготовляють з сардинського пекоріно, схожого на пармезан сорту сиру, додаючи в нього личинки. Вони прискорюють процес розкладання, через що сир стає дуже м’яким, а всередині навіть рідким.

Специфічний смак сиру надають продукти травлення личинок. Щоб його скуштувати, варто виколупати личинки (але обережно, вони можуть стрибати на відстань до 15 сантиметрів). Кажуть, що справжні поціновувачі їдять його з личинками.

Насамперед небезпечно їсти сир з мертвими личинками, оскільки це означає, що він пропав. Споживання несвіжого сиру може спричинити розлад шлунка, блювоту і діарею.

Ревінь

Здивовані? Стебла ревеню використовують в їжу багато народів, зокрема й українці. З нього готують кисіль, пироги, желе. Але він не такий безневинний, як можна подумати.

Рослина містить щавелеву кислоту, яка у великих дозах спричинює нудоту, заважає всмоктуванню мінералів і може сприяти розвитку каменів у нирках.

Ви навряд чи з’їсте надто багато, щоб отруїтися, але людям з нирковокам’яною хворобою, при нефриті, подагрі, захворюваннях печінки і жовчного міхура, дванадцятипалої кишки краще бути обережними.

Червона квасоля і соя

Виявляється, що сира червона квасоля і соєві боби містять речовину, яку не перетравлює наш організм. Тож важливо правильно готувати їх, щоб уникнути харчового отруєння.

Мова йде про різновид жирів – фітогемаглютинін, який наш організм не перетравлює. Він може спричинити сильні болі в шлунку та блювоту.

Перед тим як варити, квасолю чи боби, обов’язково їх треба замочувати не менше 12 годин. Це допоможе усунути й інший природний токсин в бобових – фермент трипсин, який також заважає травленню.

Мускатний горіх

Ця відома спеція, яку ми додаємо у випічку, соуси, м’ясні страви. Але у великих дозах він спричиняє серйозні проблеми з травленням.

Якщо його вживати у великій кількості, він може мати жахливі побічні ефекти: сильну важкість, нудоту, біль, судоми, а також психічні розлади.

Протягом століть мускатний горіх був поширеним галюциногеном.

Для отримання ефекту досить вжити п’ять перетертих горішків. Але разом з психоделічною подорожжю ви отримаєте дуже неприємні відчуття з боку ШКТ, які можуть тривати цілу добу. А про довгострокові наслідки варто лише здогадуватися.

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