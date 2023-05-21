Який вигляд мають 5 найдорожчих продуктів у світі (фото)

Існують екзотичні продукти, які коштують надзвичайно багато. Який вигляд мають і скільки грошей треба віддати за 5 найдорожчих продуктів у світі.

Про це розповість НСН з посиланням на РБК-Україна.

Ікра “Алмаз” – найдорожча їжа в світі

Це найрозкішніший вид ікри, яку отримують від рідкісного 100-річного осетра білуги-альбіноса. Ці риби вкрай рідко живуть так довго.

Ціна залежить від якості ікри. Чим старші осетри, тим більш губчастою буде текстура ікри, але ікринки гладкі та білі. Ікра “Алмаз” має виразний горіховий смак, але водночас і вершковий.

Ціна: $34 500 за 1 кілограм ікри (1 млн 276 тис. грн)

Королівська диня юрабі

Високу ціну аргументують тим, що потрібно багато зусиль, аби виростити ці дині. Цей фрукт соковитий, з ароматною м’якоттю та медовим смаком.

Пара таких динь була продана на першому аукціоні сезону збору врожаю в Саппоро за 13,5 тис. доларів. Тоді як у деяких магазинах Японії цей фрукт можна придбати за 100 доларів.

Цей різновид динь вперше почали вирощувати в Юбарі, Японія. Ці плоди можна їсти сирими, смажити на грилі, використовувати в салатах, перетворювати на смузі або сік.

Ціна: 13 500 $ за пару юрабі (499 тис. грн)

Шафран

Це надзвичайно дорогоцінна пряність, яку отримують з квіток шафрану.

Висока ціна пояснюється складністю збору та обробки. Щоб отримати 1 г спеції потрібно 150 квіток, а збирання їхніх тичинок вимагає важкої праці.

1 кг шафрану зазвичай складається з 450 000 тичинок, а це понад 150 000 квіток. Шафран використовується як спеція, ліки і барвник уже протягом тисячоліть.

Ціна: понад 10 тис. $ за 1 кілограм (370 тис. грн)

Італійський білий трюфель

Цей гриб дуже дефіцитний, бо його вирощування займає багато років і термін зберігання також короткий. Саме це зумовлює його високу ціну.

Щоб виростити його, потрібно багато дубів у дуже специфічному кліматі. Висаджувати цей гриб та інвестувати в нього – справа ризикована. Наприклад, може пройти до 6 років після посадки трюфельного саду і до збору врожаю. Через вирубку лісів і зміну клімату кількість диких трюфелів значно зменшилася.

Ці гриби мають гострий і насичений ароматний смак.

Ціна: $ 3386,24 за 1 кілограм (125 тис. грн)

Чорна курка Аям Чемані

Це рідкісна особлива порода курей з чорною пігментацією на пір’ї, дзьобі, шкірі і навіть внутрішніх органах.

Ці кури з Індонезії. Вони мають домінантний ген під назвою фібромеланоз (гіперпігментація). Однак вони несуть яйця не чорного кольору, а кремового з легким рожевим відтінком.

Дехто стверджує, що ця курятина смачніша за звичайну, а інші вважають, що це м’ясо лише смакує дещо по-іншому.

Ціна: $ 2,5 тис. за курку (92,5 тис. грн)

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