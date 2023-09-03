Прості і смачні бутерброди з картоплею – можна їсти навіть холодними

Прості і смачні бутерброди з картоплею – це страва, яку можна їсти як у гарячому вигляді, так і в холодному. Вона – гарний варіант для сніданку, а ще такі бутерброди можна брати з собою на роботу і перекусити ними під час обідньої перерви. НСН розповість, як приготувати закуску.
Бутерброди з картоплею – рецепт
Інгредієнти
- Батон – 1/2 шт
- Картопля – 3 шт
- Цибуля ріпчаста – 1 шт
- Яйце куряче – 2 шт
- Часник – 2-3 зубчик
- Соняшникова олія – 50 мл
- Зелень – за смаком
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець – за смаком
Як готувати
- Підготуйте всі необхідні продукти для приготування гарячих бутербродів.
- Картоплю очистіть від шкірки, ретельно вимийте, натріть на тертці з дрібними отворами. Картопляну масу добре відіжміть руками, повністю позбавляючи від рідини.
- Головку цибулі очистіть, також натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через спеціальний прес. Цибулеве пюре і подрібнений часник додайте до картоплі, перемішайте.
- Вбийте в суміш два курячих яйця, всипте мелений перець і сіль за смаком. Також можна додати сушені трави або подрібнену свіжу зелень. Масу ретельно перемішайте до однорідності.
- Також можна додати сушені трави або подрібнену свіжу зелень. Масу ретельно перемішайте до однорідності.
- Пшеничний батон наріжте на однакові шматки середньої товщини. Також можна використовувати вже нарізний батон. На одну сторону скибочок нанесіть картопляну масу, розподіліть її по всьому периметру, формуючи невеликі гірки.
- На вогонь поставте пательню, влийте невелику порцію рослинної олії, добре її прогрійте, а потім викладіть шматочки батона картопляної масою вниз. Олія обов’язково має бути гарячою.
- Смажте бутерброди на середньому вогні приблизно 3 хвилини з одного боку, щоб картопляна маса злегка підрум’янилася. Потім грінки акуратно переверніть лопаткою, обсмажте іншу сторону до легкого рум’янцю.
- Таким чином по черзі посмажте всі бутерброди. Після смаження бутерброди викладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала зайву олію.
Бутерброди подайте на стіл в теплому вигляді, присипте їх свіжою зеленню. Смачного!
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