Прості і смачні бутерброди з картоплею – можна їсти навіть холодними

Прості і смачні бутерброди з картоплею – це страва, яку можна їсти як у гарячому вигляді, так і в холодному. Вона – гарний варіант для сніданку, а ще такі бутерброди можна брати з собою на роботу і перекусити ними під час обідньої перерви. НСН розповість, як приготувати закуску.

Бутерброди з картоплею – рецепт

Інгредієнти

Батон – 1/2 шт

Картопля – 3 шт

Цибуля ріпчаста – 1 шт

Яйце куряче – 2 шт

Часник – 2-3 зубчик

Соняшникова олія – 50 мл

Зелень – за смаком

Сіль за смаком

Чорний мелений перець – за смаком

Як готувати

Підготуйте всі необхідні продукти для приготування гарячих бутербродів. Картоплю очистіть від шкірки, ретельно вимийте, натріть на тертці з дрібними отворами. Картопляну масу добре відіжміть руками, повністю позбавляючи від рідини. Головку цибулі очистіть, також натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через спеціальний прес. Цибулеве пюре і подрібнений часник додайте до картоплі, перемішайте. Вбийте в суміш два курячих яйця, всипте мелений перець і сіль за смаком. Також можна додати сушені трави або подрібнену свіжу зелень. Масу ретельно перемішайте до однорідності. Також можна додати сушені трави або подрібнену свіжу зелень. Масу ретельно перемішайте до однорідності. Пшеничний батон наріжте на однакові шматки середньої товщини. Також можна використовувати вже нарізний батон. На одну сторону скибочок нанесіть картопляну масу, розподіліть її по всьому периметру, формуючи невеликі гірки. На вогонь поставте пательню, влийте невелику порцію рослинної олії, добре її прогрійте, а потім викладіть шматочки батона картопляної масою вниз. Олія обов’язково має бути гарячою. Смажте бутерброди на середньому вогні приблизно 3 хвилини з одного боку, щоб картопляна маса злегка підрум’янилася. Потім грінки акуратно переверніть лопаткою, обсмажте іншу сторону до легкого рум’янцю. Таким чином по черзі посмажте всі бутерброди. Після смаження бутерброди викладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала зайву олію.

Бутерброди подайте на стіл в теплому вигляді, присипте їх свіжою зеленню. Смачного!

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