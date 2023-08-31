Як швидко приготувати малосольні помідори – прості рецепти з фото

Малосольні помідори швидкого приготування – ці рецепти для тих, хто не хоче витрачати багато часу.

Приготувати смачні та ароматні малосольні помідори, не витрачаючи водночас великої кількості інгредієнтів та часу можливо!

Малосольні помідори в пакеті

Завдяки оригінальному способу приготування помідори виходять особливо смачними та ароматними. Усі ваші гості будуть переконані, що такі помідори ви точно приготували в бочці.

Інгредієнти

Помідори 1 кг

Часник 2 головки

Кріп 50 г

Сіль 1 ст. л.

Цукор 1 ч. л.

Покроковий рецепт приготування

Спочатку нам знадобляться помідори одного розміру. Їх потрібно помити, а потім видалити плодоніжку.

Далі нам знадобиться пакет для запікання. Зав’язуємо його з одного боку і відправляємо сюди половину помідорів.

Після цього чистимо часник і миємо кріп. Подрібнюємо часник та зелень ножем.

Подрібнені інгредієнти приблизно розділяємо на дві частини. Всипаємо в пакет половину часнику і половину подрібненого кропу.

Тепер до овочів із зеленню всипаємо половину солі та цукру.

На наступному етапі в пакет всипаємо решту помідорів, часнику, зелені та спецій. Зав’язуємо пакет і ретельно перемішуємо помідори з усіма компонентами.

Тепер пакет з помідорами поміщаємо в ще один пакет. Це необхідно для того, щоб помідори вийшли ще більш ароматними. Залишаємо за кімнатної температури на два дні. За цей час усі компоненти потрібно перемішати двічі або навіть тричі.

Через зазначений час помідори готові до вживання. Смачного!

Ще один рецепт в банці

Кількість солі та цукру зазначено з розрахунком на три літри розсолу, якого вистачить на дві трилітрові банки закуски. Для цього знадобиться приблизно 3-4 кілограми свіжих помідорів, залежно від розміру плодів.

Які потрібні інгредієнти

Сіль 120 г

Цукор 100 г

Лавровий лист 2 шт

Чорний перець горошок 10 шт

Перець духмяний 5 шт

Гвоздика 4 шт

Часник 4 зуб

Кріп за смаком

Листя смородини 3 шт

Вишневе листя 3 шт

Помідори 3-4 кг

Покроковий рецепт приготування

Спочатку нам знадобляться дві чисті трилітрові банки. На дно відправляємо перець горошком, лаврове листя, а також гвоздику.

Тепер чистимо часник. Розрізаємо кожен зубчик на 2-3 частини і відправляємо на дно банок.

Далі в банки кладемо по три листки смородини і стільки ж листків вишні, а також кріп з насінням.

Після цього миємо всі помідори. Видаляємо з них плодоніжки (це потрібно для того, щоб помідори швидше приготувалися) і відправляємо в банки.

Зверху в банки кладемо кріп з насінням.

На наступному етапі в каструлю вливаємо три літри води. Сюди всипаємо 100 грамів цукру (5 столових ложок) і 120 грамів солі (6 столових ложок). Доводимо розсіл до кипіння.

У цей час помідори в банках заливаємо кип’ятком на три хвилини.

Коли маринад закипів, вливаємо в нього півтори столові ложки оцтової кислоти (70%).

Через три хвилини з помідорів зливаємо гарячу воду. Вона нам не знадобиться.

Натомість у банку з помідорами вливаємо маринад. Закриваємо банки капроновими кришками і залишаємо за кімнатної температури на три дні.

Через три дні помідори можна смакувати.

Джерело: FoodOboz

Ще про їжу: Старовинний рецепт дерунів – так зараз мало хто готує, а дарма