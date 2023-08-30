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Старовинний рецепт дерунів – так зараз зараз мало хто готує, а дарма

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рецепт дерунів
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Деруни виходять дуже смачні, колись у нас так усі готували, а зараз не заморочуються і готують за спрощеним рецептом. А я от не можу, мені цей старовинний рецепт дерунів найбільше полюбився і інші деруни не визнаю.

рецепт дерунів

Рецепт дерунів

Інгредієнти:

  • Картопля 1,2 кг
  • Морква 1 шт.
  • Яйця 3 шт.
  • Молоко 50 мл. (наш секретний інгредієнт)
  • Мука 2 ст. л. з верхом
  • Часник 3 зуб.
  • Цибуля 1 шт.
  • Сода 1 дрібка
  • Сіль та перець за смаком
  • Олія для смаження

Приготування:

Для початку підготую собі всі інгредієнти.

рецепт дерунів

Картоплю, моркву, цибулю і часник натираю на дрібній тертці. З картоплі зливаю лишній сік.

рецепт дерунів

Перемішую усі інгредієнти, додаю сіль, перець і злегка взбиті яйця.

рецепт дерунів

Далі додаю молоко, муку і соду. За рахунок молока, деруни будуть особливо ніжні і матимуть легкий вершковий смак.

рецепт дерунів

рецепт дерунів

Ось така консистенція має бути.

рецепт дерунів

У розігріту сковорідку з олією викладаю ложкою деруни і обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки.

рецепт дерунів

Така гора смакоти у мене вийшла. Подаю їх зі сметанкою. Це направду дуже добрий рецепт. Особливий смак відіграє молоко.

рецепт дерунів

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Джерело: Господинька

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