Оборонна мафія витягує 6 мільярдів гривень з бюджету країни – експерт

Оборонна мафія намагається вивести 6 мільярдів гривень з державного бюджету, нарахованих незаконно через контракти з Міноборони. І це головна причина інформаційної атаки на Державну аудиторську службу, яка викрила таку схему. Про це повідомляє політичний експерт Олексій Курпас, передає НСН.

Оборонна мафія витягує 6 мільярдів гривень з бюджету країни

Як пише Олексій Курпас, українські ЗМІ пов’язують цих виробників із екснардепом Сергієм Пашинським.

Експерт нагадав, що на початку війни уряд надав підтримку виробникам озброєння і головне – забезпечив їх 100% передоплатою. Єдиною умовою було – не включати прибуток у формування цін, зважаючи на війну і непросту ситуацію в економіці. Відповідна постанова Кабміну діяла з березня 2022 до липня 2023 року.

“У липні держава сказала: дякуємо, Україна вистояла, повертаємо вам можливість отримувати прибутки. Але виробники вирішили, що цього замало і зажадали, щоб їм заднім числом компенсували усі 6 мільярдів, нараховані незаконно. Коли ж аудитори побачили в цьому порушення, посилаючись на постанову Кабміну № 335, почались розмови про “зраду”. Але насправді причина усіх інформаційних атак на Державну аудиторську службу зрозуміла – вона перекрила дихання оборонній мафії”, – пояснює Курпас.

Він зазначив, що Україна має показати міжнародним донорам прозорість використання наданих коштів. Тому інформатака на службу, котра якраз і контролює, як витрачаються гроші партнерів, шкодить інтересам держави.

“Аудитори знайшли ще багато цікавого і в інших кошторисах компаній, які, за даними ЗМІ, пов’язані із Сергієм Пашинським. Вони організували масштабні схеми, які дозволяли списувати мільйони гривень на вигадані витрати: закладали у ціну своїх виробів до 205% адміністративних і до 577% загальновиробничих витрат”, – зазначає експерт.

Зокрема, мова йде про Житомирський бронетанковий завод, НВК “Іскра”, “45 експериментальний механічний завод”. А українська компанія “Бронетехніка”, отримавши 292 млн. грн авансу за поставку 10 тис. снарядів для гаубиць, півроку відкладала строки, посилаючись на пожежу в цеху.

“Ці приклади й цифри під час війни виглядають дивно. Бо ілюструють, що оборонна мафія спроможна на патріотизм лише в одному еквіваленті – грошовому. Тому треба не піддаватися на її шантаж, а жорстко давати по руках. Зокрема, і через Держаудитслужбу. Не дарма у листі Білого дому про необхідність реформ в Україні йде мова і про посилення функцій ДАСУ. Донори зацікавлені у тому, щоб ми виграли війну, а не в тому, щоб “пашинські” заробляли на поставках зброї”, – резюмує експерт.

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